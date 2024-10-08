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        Haberler Gündem Güncel Termometreler 32 dereceyi görü, sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu | Son dakika haberleri

        Termometreler 32 dereceyi görü, sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

        Türkiye ekim ayında adeta yaz mevsimini yaşıyor. Termometrelerin 32 dereceyi gördüğü Antalya'da da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillere akın etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 16:54 Güncelleme: 08.10.2024 - 17:19
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        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, Antalya'da bugün en yüksek sıcaklık 32 derece, nem oranı ise yüzde 64 olarak kaydedildi.

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        Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

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        Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atladı bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

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        Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

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        #Antalya
        #sıcak hava
        #sahil
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