Terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusundaki alanlardan son 15 günde yurt içindeki üs bölgelerine, 12 drone saldırısı gerçekleştirildi. Suriye'nin derinliklerindeki terör yuvalarından yönlendirilen dronelarla yapılan bu saldırıların hedefinde ise Şırnak'ın Silopi, Gaziantep'in İslahiye, Şanlıurfa'nın Suruç ve Birecik ilçelerindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları oldu.

TSK TARAFINDAN HAVADA ENGELLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonlarıyla yurt içinde iyice köşeye sıkışan bölücü terör örgütünün, Suriye'nin kuzeyinden havalandırdığı dronelarla düzenlemeye çalıştığı 12 saldırı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) havada engellendi.

TÜRKİYE'NİN KONTROLÜNDE 'GÜVENLİ BÖLGE'

AA'da yer alan habere göre güvenlik uzmanları, söz konusu saldırıların Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye'de olması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini ancak bu şekilde sınırların ve halkın güvenliğinin tamamen sağlanabileceğini belirtti.

"FIRAT'IN DOĞSUNU ÜS GİBİ KULLANIYOR"

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın paramotor, drone ve model uçak gibi araçlarla sınır ötesinden çeşitli saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti. Bölücü terör örgütünün bu yöntemleri, terör örgütü DEAŞ'tan öğrendiğini ve kullanmaya başladığını ifade eden Ağar, droneların teröristlerce sadece saldırı için değil, keşif için de kullanıldığını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristle mücadele harekatlarında kazandığı başarıların sonucu olarak teröristlerin dağlık ve kırsal alandaki fiziki varlığının önemli ölçüde azaldığına dikkati çeken Ağar, teröristlerin özellikle Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki varlıklarının devam ettiğini kaydetti.