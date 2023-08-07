Terra Rossa toprak nedir, özellikleri neler? Yerkürenin üzerinde yer alan ve dünya üzerinde yaşayan tüm canlılarının üzerinde yaşamını sürdürdüğü topraklar; ana kayada meydana gelen fiziksel ve mekanik çözünmeler sonucu oluşmaktadır. Milyonlarca mikroorganizmayı bünyesinden barındırması sebebiyle canlı olan ve tıpkı insanlar gibi nefes alıp veren topraklar, bazı faktörlere bağlı olarak türlere ayrılabilmektedir. İklim, bitki örtüsü, üzerine oturduğu ana kaya ya da çevresel diğer faktörler ile birbirinden ayrılan bu toprak türlerinin her biri yaşam için olmazsa olmazdır. Peki, bu toprak çeşitlerinden biri olan Terra Rossa toprak nedir? Terra Rossa toprak nerede görülür?

Kırmızı Renkli Akdeniz Toprakları olarak da isimlendirilen Terra Rossa, Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelerde bulunan bir toprak çeşididir. Peki, Terra Rossa Türkiye’de ve dünyada nerede görülür? Terra Rossa özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Terra Rossa Toprak Nedir?

Yerkürenin üzerinde yer alan kayaçların parçalanması ve çözünmesi ile oluşan topraklar, birçok faktöre bağlı olarak üç ana türe ayrılmaktadırlar. Zonal, azonal ve intrazonal olarak isimlendirilmiş olan bu üç toprak türünün her biri farklı özellikler göstermektedir. Bugünkü yazımızın konusu olan Terra Rossa toprakları da zonal topraklar ailesinin bir üyesi olması ile öne çıkmaktadır.

REKLAM

Terra Rossa toprak nedir sorusuna yanıt vermeden önce, zonal toprakların ne anlama geldiğini öğrenmek yerinde olacaktır. Zonal topraklar; bir bölgede hakim olan iklim özellikleri ve bitki örtüsüne uygun olarak oluşmuş topraklardır. Bulunduğu bölgenin iklimini de bize gösteren bu toprak türü bu özelliği sebebiyle yerel topraklar olarak da isimlendirilmektedir.

Zonal topraklardan bir tanesi olan Terra Rossa toprakları, kırmızı renge sahip olması nedeniyle Kırmızı Renkli Akdeniz Toprağı olarak da bilinmektedir. Akdeniz iklimin görüldüğü, kızılçam ormanları ve makilik arazilerin altında gelişmiş olan Terra Rossa toprakları; tarımsal açıdan orta derece verimli olan topraklar arasında yer alırlar. Kızılçam ormanlarının olduğu bölgelerde, ağaçlardan dökülen iğne ve kozalaklar sebebiyle kalın bir tabakayla katlanmış olan bu toprak türü, çoğunlukla karstik alanlarda görülmektedir.

Terra Rossa Toprak Özellikleri

Yıkanmış toprak çeşitlerinden bir tanesi olan ve bu özelliğinde dolayı orta derecede verimli olarak tanımlanan Terra Rossa toprak özellikleri şu şekilde listelenebilir:

Terra Rossa toprakları; içinde bulunduğu iklim ve bitki örtüsüne uygun olarak oluşması sebebiyle zonal topraklar ailesi içinde yer almaktadır.

Akdeniz ikliminin hâkim olduğu coğrafyalarda görülmesi sebebiyle Kırmızı Renkli Akdeniz Toprağı olarak da bilinmektedir.

Bu toprağın renginin kırmızı olması, bileşiğinde fazla miktarda bulunan demir oksitten kaynaklanmaktadır.

Yağışlarla yeterince yıkanmış olan bu toprak türü, tarımsal açıdan orta derecede verimli olarak görülmektedir.

Eğimli ve engebeli araziler ile suyu tutan kireçtaşlarının zayıf bölgelerinde sıklıkla görülmektedir.

Terra Rossa topraklarında hava ile suyun dolaşımı üst düzeydedir.

Terra Rossa Toprakları Dünyada Nerede Görülür?

Kırmızı bir renge sahip olan ve Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü coğrafyalarda oluşan Terra Rossa toprakları; İtalya, Fransa, Lübnan, Yunanistan, İsrail, Şili ve İspanya gibi Akdeniz ikliminin etkisini gösterdiği birçok ülkede görülebilmektedir. Özellikle zeytincilik ve üzüm üretimi açısından oldukça önemli olan bu toprak türü, zirai faaliyet olarak da ülke ekonomilerine katkı sağlamaktadır.

Terra Rossa Toprakları Türkiye’de Nerede Görülür?

Kırmızı Renkli Akdeniz Toprağı olarak da bilinen bu toprak türü Türkiye’de; Güney Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi’nde görülmektedir. Özellikle zeytin, üzümcülük ve narenciye tarımı açısından oldukça verimli olan Terra Rossa toprakları, tıpkı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir ekonomik katkı sunmaktadır.