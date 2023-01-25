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Haberler Gündem Trafik Ters Yön Cezası 2023: Ters Yönde Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?
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Ters yön cezası 2023: Ters yönde araç kullanma cezası ne kadar?

Trafik kazalarını önleyebilmek amacıyla Karayolları Trafik Kanununa göre uyulması zorunlu olan belli başlı bazı kurallar bulunmaktadır. Eğer bu kurallara uyulmaz ise ceza verilmesi gerekli görülmektedir. Bunun nedeni ise kurallara uyulmadığında kişinin hem kendini hem de diğer insanların canını tehlikeye atıyor olması şeklinde tanımlanabilmektedir.

Ters Yön Cezası 2023: Ters Yönde Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?
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Ters Yönde Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?

Araç trafiğinin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için geçerli olan bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar hem sürücülerin hem yayaların hem de diğer canlıların can güvenliklerinin korunması amacıyla belirlenmiş olan kurallardır. Bundan dolayı da oldukça önemlidir ve kesinlikle uyulması gerekmektedir. Çünkü trafik akışı içerisinde gerçekleştirilecek olan e ufak hata bazen ciddi sonuçlara yol açabilmektedir.

Eğer sürücüler bu kurallara uymaz ise belli başlı cezalar almaktadır. Her bir trafik ihlalinin farklı bir cezası bulunmaktadır. Sürücünün yaptığı hataya bağlı olarak hangi cezayı alacağı belirlenmekte ve buna uygun olarak hareket edilmektedir. Pek çok kişi tarafından aksatılmakta olan trafik kurallarından bir tanesinin sonucunda ise sürücüler ters yönde araç kullanmaktadır. Bu durum son derece tehlikelidir ve bunu gerçekleştirmekte olan sürücü tespit edilerek ceza verilmektedir.

Ters Yön Cezası 2023

Türkiye’de en sık rastlanılmakta olan trafik kuralları ihlallerinin başında ters yöne girme durumu yer almaktadır. Ters yöne girilmesi oldukça ciddi kazaların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Bundan dolayı da ters yön cezası 2023 caydırıcı bir ceza olacak biçimde uygulanmaktadır. 2022 yılına oranla artmış olan ters yön cezasının 2023 yılında 4063 TL olduğu gözlemlenmektedir. Sürücülerin trafiğim akışını bozmamak ve kimsenin canını tehlikeye atmamak amacıyla ters yöne girmekten kaçınmasına gerekmektedir.

Ters Yön Cezası Plakaya Yazılır mı?

Sürücüler tarafından gerçekleştirilen hatalardan bir tanesinin de ters yöne girme durumu olduğu bilinmektedir. Bu hatanın engellenebilmesi için çok dikkatli davranılması ve kişinin hayatını riske atmaktan kaçınması gerekmektedir. Sürücü bu hatayı uyguladığında hem kendi canını ve malını hem de diğer insanların canını ve malını tehlikeye sokmaktadır. Bundan dolayı da bu hatayı gerçekleştirmekte olan sürücülere ceza verilmektedir.

Merak edilen sorulardan bir tanesinin de ters yön cezası plakaya yazılır mı sorusu olduğu bilinmektedir. Ceza sürücünün ehliyetine olduğu gibi plakaya da yazılabilmektedir. Hiçbir trafik görevlisi tarafından durdurulma gerçekleşmemiş ise bu durum mobeselerden fark edilmekte ve sürücünün plakasına ceza yazılmaktadır.

Hatalı U Dönüşü Cezası

U dönüşü keskin bir dönüştür ve dönerken çizilen şekil nedeni ile bu isim verilmektedir. Bazı yerlerde bu dönüşün yapılması yasak değildir. Ancak bazı yerlerde ise yasaklı bir durum olduğu bilinmekte ve bundan dolayı da yasak olduğu levha ile birlikte belirtilmektedir. Böyle bir durumda mutlaka levhanın dikkate alınması gerekmektedir. Aksi takdirde bir kazaya neden olunabilmektedir. Aynı zamanda kişiye hatalı u dönüşü yaptığı nedeni ise ceza verilmektedir.

2023 yılı yeni gelen zamlar ile birlikte hatalı u dönüşü cezası da merak edilenler arasında yer almaktadır. Hatalı olarak u dönüşü yapılmasının cezası 196 TL olarak belirlenmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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