'Ters Yüz 2' Türkiye’de en çok izlenen yabancı animasyon filmi oldu

2015 yılında vizyona giren ve sinema tarihinin kült yapımları arasında yerini alan Oscar ödüllü Ters Yüz’ün devam filmi Ters Yüz 2, dünya çapında 2024’ün en başarılı yapımlarından biri oldu. Küresel gişede 1,462 milyar dolar hasılatla tüm zamanların en yüksek hasılat yapan animasyon filmi unvanını alan Ters Yüz 2, ülkemizde de 1.890.000’den fazla kişi tarafından sinemada izlenerek Türkiye tarihinin en çok izlenen yabancı animasyon filmi oldu.

Aile hayatının değişmesiyle iç dünyasında çıktığımız eğlenceli yolculukla tanıştığımız Riley, Ters Yüz 2’de artık bir ergen olarak karşımıza çıkıyor. Riley'nin çılgın ve yoğun duygularla dolu yeni maceralarında daha önce uyum içinde çalışan Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti, şimdi yeni duygular olan Kaygı, Gıpta, Bıkkınlık ve Utanç ile başa çıkmak zorunda kalıyor.