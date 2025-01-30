Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tersanede devrilen iskelenin altında kalan işçi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Tersanede devrilen iskelenin altında kalan işçi hayatını kaybetti

        Yalova'nın Altınova ilçesinde, tersanede devrilen iskelenin altında kalan Yusuf Gümüş hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 18:56 Güncelleme: 30.01.2025 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tersanede iskele devrildi! Altında kalan işçi öldü
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay saat 13.00 sıralarında Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tersanede meydana geldi.

        İddiaya göre, tersanede çalışan Yusuf Gümüş'ün üzerine iskele devrildi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan işçi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #yalova
        #yalova haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Ünlü besteci vefat etti
        Ünlü besteci vefat etti
        Beşiktaş play-off peşinde!
        Beşiktaş play-off peşinde!
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        Korkuluk parçaları araçlara saplandı!
        Korkuluk parçaları araçlara saplandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber