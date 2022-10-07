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Tesbih namazı nasıl kılınır? Diyanet tesbih namazı kılınışı ve duası

Tesbih namazı kılınışı Mevlid Kandili'nin bugün idrak edilmesi sebebiyle gündeme geldi. Hz. Muhammed'in doğum gecesi, İslam aleminde Mevlid Kandili olarak kutlanıyor. Bu mübarek günü ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar tesbih namazı faziletini araştırıyor. İşte Diyanet tesbih namazı kılınışı ve duası

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  • Tesbih namazı nasıl kılınır, ve kaç rekat? Tesbih namazı ne zaman, hangi vakitte kılınır ve nasıl niyet edilir? Diyanet tesbih namazı kılınışı ve duası

    Mevlid Kandili idrak edilmesi sebebiyle bugün yapılacak ibadetler merak konusu oldu. Tesbih namazının nasıl kılındığı araştırılıyor. Kandilde tesbih namazı kılmak isteyen Müslüman vatandaşlar "Tesbih namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Diyanet tesbih namazı kılınışı...
  • Tesbih namazı nasıl kılınır, ve kaç rekat? Tesbih namazı ne zaman, hangi vakitte kılınır ve nasıl niyet edilir? Diyanet tesbih namazı kılınışı ve duası

    TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

    Tesbih Namazı, pek çok kandil gecesinde olduğu gibi, Mevlid Kandili'nde de kılınabilecek namazlardan biridir. Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır.
  • Tesbih namazı nasıl kılınır, ve kaç rekat? Tesbih namazı ne zaman, hangi vakitte kılınır ve nasıl niyet edilir? Diyanet tesbih namazı kılınışı ve duası

    TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

    Tesbih Namazı’na şöyle niyet edilir; Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem’in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber

     

    Tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir; “Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym.
  • Tesbih namazı nasıl kılınır, ve kaç rekat? Tesbih namazı ne zaman, hangi vakitte kılınır ve nasıl niyet edilir? Diyanet tesbih namazı kılınışı ve duası

    Tesbih Namazı şöyle kılınır;

     

    1. REKAT

    Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

    Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

    Sübhâneke'den sonra

    15 kere tesbih

     

    Fatiha ve sure'den sonra

    10 kere tesbih

    Rüku tesbihinden sonra

    10 kere tesbih

    Rükûdan doğrulunca

    10 kere tesbih

    Secde tesbihinden sonra

    10 kere tesbih

    Secdeden doğrulunca

    10 kere tesbih

    2.secde tesbihinden sonra

    10 kere tesbih okunur.

    İkinci rek'ate kalkılır.
  • Tesbih namazı nasıl kılınır, ve kaç rekat? Tesbih namazı ne zaman, hangi vakitte kılınır ve nasıl niyet edilir? Diyanet tesbih namazı kılınışı ve duası

    2. REKAT

    İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

    Fatiha'dan önce

    15 kere tesbih

    Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

    Rüku tesbihinden sonra

    10 kere tesbih

    Rükûdan doğrulunca

    10 kere tesbih

    Secde tesbihinden sonra

    10 kere tesbih

    Secdeden doğrulunca

    10 kere tesbih

    2.secde tesbihinden sonra

    10 kere tesbih okunur.

    Üçüncü rekata kalkılır.
  • Tesbih namazı nasıl kılınır, ve kaç rekat? Tesbih namazı ne zaman, hangi vakitte kılınır ve nasıl niyet edilir? Diyanet tesbih namazı kılınışı ve duası

    3. REKAT

    Dördüncü rek'ate kalkılır.

    Sübhâneke'den sonra

    15 kere tesbih

    Fatiha ve sure'den sonra

    10 kere tesbih

    Rüku tesbihinden sonra

    10 kere tesbih

    Rükûdan doğrulunca

    10 kere tesbih

    Secde tesbihinden sonra

    10 kere tesbih

    Secdeden doğrulunca

    10 kere tesbih

    2.secde tesbihinden sonra

    10 kere tesbih okunur.
  • Tesbih namazı nasıl kılınır, ve kaç rekat? Tesbih namazı ne zaman, hangi vakitte kılınır ve nasıl niyet edilir? Diyanet tesbih namazı kılınışı ve duası

    4. REKAT

    Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

    Fatiha'dan önce

    15 kere tesbih

    Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

    Rüku tesbihinden sonra

    10 kere tesbih

    Rükûdan doğrulunca

    10 kere tesbih

    Secde tesbihinden sonra

    10 kere tesbih

    Secdeden doğrulunca

    10 kere tesbih

    2.secde tesbihinden sonra

    10 kere tesbih okunur.

     

    Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.

    Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

    Dua edilir.
  • Tesbih namazı nasıl kılınır, ve kaç rekat? Tesbih namazı ne zaman, hangi vakitte kılınır ve nasıl niyet edilir? Diyanet tesbih namazı kılınışı ve duası

    TESBİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

    Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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