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Mevlid Kandili nedir, anlamı ne demek? Diyanet ile Mevlid Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti!

Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Müslümanlar için özel bir yere sahip olan Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim’de idrak edilecek. Bu yılın son kandili olan bu özel gecede ibadetler yapılıp dualar edilecek. Yarın gece eda edilecek Mevlid Kandilinin anlamı ve önemi ise merak edilenler arasında yerini aldı. Yıl içerisinde birçok kandil bulunurken Mevlid Kandilinin olduğu ve ne anlama geldiği araştırılmaya başladı. İşte Mevlid Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti!

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  • Mevlid Kandili nedir, anlamı ne demek? Diyanet ile Mevlid Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti!

    Hicri takvime göre belirlenen kandil günleri Muharrem ayının gelmesiyle birlikte başladı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Bu yılın son kandili olan Mevlid Kandili ekim ayı içerisinde kutlanacak. 7 Ekim’de idrak edilecek Mevlid Kandili için heyecanlı bekleyiş sürerken Müslümanlar tüm hazırlıklarını da tamamlamak istiyor. Bu özel gecede ibadet etmek isteyenler Mevlid Kandilini tam manasıyla kavrayabilmek adına ne anlama geldiğini araştırıyor. Peki, Mevlid Kandili nedir, anlamı ne demek? İşte Diyanet ile Mevlid Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti!
  • Mevlid Kandili nedir, anlamı ne demek? Diyanet ile Mevlid Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti!

    MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

    Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

    Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Sözlük anlamı "doğum yeri ve zamanı" olan mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

    Kelime anlamı doğum zamanı olan mevlid,  Kuranı kerimde yer almamaktadır.
  • Mevlid Kandili nedir, anlamı ne demek? Diyanet ile Mevlid Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti!

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğduğu geceye Mevlid Kandili denir.

    Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

     
  • Mevlid Kandili nedir, anlamı ne demek? Diyanet ile Mevlid Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti!

    O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

    Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.

     
  • Mevlid Kandili nedir, anlamı ne demek? Diyanet ile Mevlid Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti!

    MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

    Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.

    Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu gece olarak adlandırılan Mevlid Gecesi, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir ve İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alır.

    Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.
  • Mevlid Kandili nedir, anlamı ne demek? Diyanet ile Mevlid Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti!

    MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

    Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
  • Mevlid Kandili nedir, anlamı ne demek? Diyanet ile Mevlid Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti!

    Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

    Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
  • Mevlid Kandili nedir, anlamı ne demek? Diyanet ile Mevlid Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti!

    O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

    Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.

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