TESİYAP'ın yeni başkanı Kerem Çatay oldu

Türkiye’nin önde gelen dizi film ve sinema filmi yapımcılarının üyesi olduğu Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP), 11'inci Olağan Genel Kurulu’nu 24 Aralık'ta İstanbul’da gerçekleştirdi.

TESİYAP’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oy birliği ile Yapımcı Kerem Çatay seçildi.

Bugün itibariyle Türk dizileri 170 ülkede toplamda 800 milyondan fazla seyirci sayısına ulaşmış durumdadır. TESİYAP, film ve dizi yapımcılarının ülke içinde ve dışında her türlü haklarının korunması, teliflerinin toplanması ve dağıtılması konusunda etkin çalışmalar yürütmekte, sektörde mesleki dayanışma ve iş birliği ortamının geliştirilmesine hizmet etmektedir.