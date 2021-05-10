AA

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, yen tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince evden çalışma, trafiğe daha az çıkma ve ekonomik nedenlerden dolayı kanunen zorunlu olmasına rağmen trafik sigortasını yaptırmayan 5 milyon 10 bin 15 araç bulunduğunu bildirdi.

Kullanılmadığı belgelenen araçların zorunlu trafik sigortasından muaf tutulması gerektiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Okulların uzaktan eğitime geçmesiyle servis araçları bir yılı aşkın süredir iş yapamıyor. Devam eden salgın sürecinde başta okul servis araçları olmak üzere iş yapamayan araçlar zorunlu trafik sigortası yükünden kurtarılmalı. Ayrıca bir yıldan fazla süreyle yurt dışına görevli olarak çıkan ve aracını kullanmadığını belgeyle kanıtlayanlar zorunlu trafik sigortasından muaf olmalı.

Araçların trafiğe sigortasız çıkmamaları için sigorta fiyatlarında mutlaka indirime gidilmeli ve taksit sayısı artırılmalı. Ayrıca salgın sürecinde zorunlu trafik sigortasını yaptıramayanlara ceza ve faiz uygulanmamalı."