TESK 20. Olağan Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımı ile Grand Ankara Oteli'nde gerçekleştirildi.

Yapılan seçimlerde 711 Genel Kurul delegesinden 671 delege oy kullandı. 72 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde 599 geçerli oyun tamamını alan Bendevi Palandöken, üçüncü kez TESK Genel Başkanlığına seçildi. 72 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Bendevi Palandöken'in listesi şu isimlerden oluştu:

"Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Mehmet Burhan Aksak (Muş), Fevzi Apaydın (TŞOF), Zekeriya Mutlu (İzmir), Ömer Küsbeoğlu (Gaziantep), Alican Ebedinoğlu (Diyarbakır), Arif Tak (Bursa), Fazlı Yalçındağ (Türkiye Kasaplar Federasyonu), Adlıhan Dere (Antalya), Şevket Keskin (Malatya), Ahmet Övüç (Kayseri), Güven Aksoy (Rize), Bedir Limon (Erzincan), Özcan Saraçoğlu (Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu), Abdülkadir Teksöz (Hatay).

Denetim Kurulu Asil Üyeler: Muharrem Karabacak (Konya), Beşir Köksal (Sivas), Bahamettin Öztürk (Kırşehir), Talat Dinçer (Mersin), Halil İbrahim Balcı (T.FIR.FED)"

Seçimler sonrasında delegelere teşekkür konuşması yapan Bendevi Palandöken, “Tüm esnaf ve sanatkâr teşkilatlarına bana tekrar bu görevi layık gördükleri için teşekkür ediyorum. 10 yılı aşkın süredir bu camianın tüm taleplerini duyurmaya, tüm sorunlarıyla yakından ilgilenerek çözüm bulmaya çalıştık. Bundan sonra da ülkemizin olmazsa olmazı esnaf ve sanatkârlardan aldığım güç ve destek ile çalışmaya devam edeceğim” dedi.

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