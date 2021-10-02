TESK'ten enerjide israf uyarısı

İHA

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, gıda, enerji ve su gibi alanlarda yapılan israfı ele alan bir açıklama yaptı. Palandöken, Türkiye’de her yıl 7,7 milyon ton yiyeceğin çöpe atılarak israf olduğunu ifade ederek, “Birleşmiş Milletler son Gıda İsraf Raporuna göre ülkemizde her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor. Oysaki özellikle pandeminin de bizlere öğrettiği en önemli şey, sağlıktan sonra gıdanın, suyun ve enerjinin sağlık kadar önemli olduğudur. Yani israf değil aksine tasarruf etme devrindeyiz. Sebzenin yüzde 25’i, meyvenin ise yüzde 40’ı tarladan tezgahlara gelene kadar ya da evlerimizden çöpe giderek israf oluyor. İsrafın boyutları maalesef sadece gıda ile değil su, enerji gibi birçok konuda da yapılıyor. Üstelik bu israfın yarısından fazlası da gelişmiş ülkelerde yapılıyor. Damlatan muslukları tamir ettirmek, ihtiyaçtan fazla ekmek, gıda, kıyafet ya da ayakkabı gibi ürün almamak, kullanılmayan ışıkları kapatmak gibi basit ama çok etkili davranışları alışkanlık haline getirmeliyiz. İsrafın ne dinimizde ne de kültürümüzde hiçbir zaman yeri olmadığı gibi, tasarrufun da hem cebimize hem ülke ekonomisine hem de doğaya faydalı olduğunu unutmamalıyız” diye konuştu.

Onlarca okul, köprü, hastane gibi topluma hizmet edecek harcamalar yapılabilecekken, israf nedeniyle bu meblağların buharlaştığını hatırlatan Palandöken, “Ekmek kadar kutsal bir yiyecek bile ülkemizde günde 7 milyona yakın adet israf oluyor. İsrafı durdurmazsak enflasyonun da düşmesini bekleyemeyiz. Buna dur demek bizlerin elinde. Bozulmaya yakın gıda ürünlerinden birçok şekilde faydalanıp başka formda tüketmek, sokak hayvanlarına artan yiyecekleri ayırmak gibi alışkanlık edinmeliyiz. Birçok konuda kolay şekilde israfın önüne geçildiğinde açlık ya da yoksulluk gibi terimler tamamen hayatımızdan çıkacaktır. Çünkü israfın ekonomik olarak boyutları ile onlarca okul, köprü, hastane yapılabilecekken bu kadar büyük bir meblağı çöpe atmak doğru bir davranış değil” ifadelerine yer verdi.