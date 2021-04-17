TESK'ten nakdi destek çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamTESK'ten nakdi destek çağrısı
ABONE OL

TESK Başkanı Palandöken’den, nakdi ücret desteğine yeni mesleklerin eklenmesi çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kapsamı genişletilen nakdi ücret desteğine bir yıldır iş yapamayan sektörlerin ve çalışanların da eklenmesi gerektiğini bildirdi.

TESK'ten nakdi destek çağrısı
İHA

TESK Başkanı Palandöken, yiyecek-içecek sektörünün yanı sıra İçişleri Bakanlığı’nın son yayınlanan genelgesi ile faaliyetlerine ara verilen mesleklerin nakdi ücret kapsamına alındığını belirterek, okul servis araçlarını, kantinler, kırtasiyeciler, halk otobüsü-dolmuşlar ve çalışanlarının da nakdi ücret desteği kapsamına alınması gerektiğini vurguladı.

Nakdi ücret desteğinin kapsamının genişletilirken pandemi nedeniyle bir yıldır iş yapamayan sektörlerin ve çalışanların da kapsama alınması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “TBMM’de görüşmeleri devam eden torba kanun düzenlenmesiyle, Ramazan ayında faaliyetleri sınırlandırılan yiyecek-içecek sektörü için getirilen nakdi ücret desteğinin kapsamının genişletilmesi ele alınıyor. Bu kapsamda da İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelge ile halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi iş yerlerinin de nakdi ücret desteğinden faydalandırılması söz konusu. Ancak 415 meslek kolunun tamamı pandemiden olumsuz etkilendiği için nakdi ücret desteğinin kapsamına diğer meslekler de eklenmeli. Bir yıldır iş yapamayan okul servis araçları, kantinler, kırtasiyeciler ve yanı sıra halk otobüsçü ve dolmuşçular ile yanlarında çalışanlar da nakdi ücret desteği kapsamına alınmalı. Öte yandan 31 Mart’ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneği yeniden hayata geçirilmeli ve pandemi sona erinceye kadar sürdürülmeli” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kripto paranın vergilenme olasılıkları
İŞ-YAŞAMKripto paranın vergilenme olasılıkları
SON DAKİKA! AVM'ler kaçta kapanıyor? İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu
İŞ-YAŞAMİstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli ...
Aydem, son 3 yılın en büyük halka arzı olacak
İŞ-YAŞAM3 yılın en büyük halka arzı geliyor
AA Eski Genel Müdürü Şenol Kazancı, Turkcell yönetimine girdi
İŞ-YAŞAMAA Eski Genel Müdürü Kazancı, Turkcell yönetiminde
Getir, sistemine mahalle esnafını da katıyor
İŞ-YAŞAMGetir'e mahalle esnafı da katılıyor
Tosyalı holding, İskenderun tesisine yapacağı yatırımın büyüklüğünü 2.5 milyar dolara yükseltti
İŞ-YAŞAM2.5 milyar dolarlık tesisin büyük bölümü tamam
Son dakika! Ekonomide yeni düzenlemeler yasalaştı - Haberler
İŞ-YAŞAMEkonomide yeni düzenlemeler yasalaştı
Kurulan-kapanan şirketler istatistikleri açıklandı
İŞ-YAŞAMKurulan şirket sayısı mart ayında arttı
Gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelere, yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza verilecek
İŞ-YAŞAMGıdada taklit ve tağşişe yeni ceza
Hayvansal mamul ihracatı ilk çeyrekte yüzde 12,45 arttı
İŞ-YAŞAMHayvansal mamul ihracatı ilk çeyrekte arttı