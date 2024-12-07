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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TESK'ten zorunlu trafik sigortası için tavan fiyat çağrısı - İş-Yaşam Haberleri

        TESK'ten zorunlu trafik sigortası için tavan fiyat çağrısı

        TESK Başkanı Palandöken, zorunlu trafik sigortasındaki fiyatlar farklarının mağduriyet yarattığını söyeyerek, "Devletin belirlediği bir taban-tavan fiyat aralığının oluşturulması gerekiyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:02
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        TESK'ten zorunlu trafik sigortası için tavan fiyat çağrısı
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        Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortasındaki fiyatların her yerde farklılık göstermesinin araç sahiplerini mağdur ettiğini belirtti.

        Palandöken, “Zorunlu trafik sigortalarında, devletin belirlediği bir taban-tavan fiyat aralığının oluşturulması gerekiyor. Aynı yaş ve aynı modeldeki bir araç için sigorta şirketlerinin verdiği fiyatlar arasında neredeyse yüzde 100’e varan farklar olabiliyor. Bu durum, vatandaşı araba aldığına pişman eder hale getiriyor. Zorunlu olduğuna göre fiyat birliğinin sağlanması ve vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi şart” dedi.

        “SİGORTA FİYATLARI ŞİRKETLERİN İNSAFINA BIRAKILMAMALI”

        Zorunlu trafik sigortalarında norm birliğinin sağlanarak taban ve tavan fiyat uygulaması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Elbette sigorta şirketleri, aracın bulunduğu bölgedeki risklere göre fiyat belirlediklerini ve bu durumun kârlılıklarını etkilediğini söylüyor. Ancak unutulmamalıdır ki bu sigorta zorunlu bir trafik sigortasıdır. Bu, kasko sigortası gibi isteğe bağlı değildir. Aracınız garajda da dursa, trafiğe çıksanız da çıkmasanız da bu sigortayı yaptırmak zorundasınız; aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşılaşıyorsunuz. Vatandaş ise haklı olarak, ‘Beş yıl önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında uçurum var’ diyor. Bu nedenle zorunlu trafik sigortalarında bir norm birliğinin sağlanması ve vatandaşları rahatsız eden fiyat karmaşasının önlenmesi gerekiyor. Yüzde 100’e varan fiyat farklılıkları kabul edilemez. Zaten adı üstünde, zorunlu trafik sigortası. Eğer kasko sigortası olsaydı, insanlar ister yaptırır, ister yaptırmazdı. Ancak burada durum farklı. Enflasyon oranlarının çok üzerinde bir fiyat artışı yaşanıyor ve bu artış katlanarak büyümeye devam ediyor” diye konuştu.

        “FİYATLAR HIZLA YÜKSELİRKEN VATANDAŞIN RAHATSIZLIĞI ARTIYOR”

        Karayollarında seyreden tüm araçlar için bu sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğini de vurgulayan Palandöken son olarak şöyle konuştu:

        “Zorunlu trafik sigortası, artık vatandaş için ciddi bir olumsuzluk oluşturuyor. Bu sorunun çözülmesi ve fiyatların makul bir tarifeye çekilmesi gerekiyor. Kasko ve diğer poliçelerde, sigorta şirketleri kendi kriterlerine göre poliçe düzenleyebilir; bu, vatandaşın tercihine bağlıdır. Ancak zorunlu trafik sigortasında böyle bir serbestlik olamaz. Ticari veya özel araçlar, kara yollarında seyreden tüm taşıtlar için bu problem giderek büyüyor. Fiyatlar hızla artarken, vatandaşlar bu durumdan ciddi anlamda rahatsız oluyor. Bu sorun mutlaka çözülmelidir.”

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