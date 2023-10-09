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        Haberler Televizyon Teşkilat yeni bölüm ne zaman, Teşkilat 4. sezon ne zaman başlıyor? TRT 1 Teşkilat bu hafta var mı? Teşkilat yeni bölüm tarihi...

        Teşkilat yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

        Başrollerinde; Murat Yıldırım, Deniz Baysal, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer gibi ünlü isimlerin yer aldığı TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat 79. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Teşkilat'ın yeni sezon tarihi merak konusu oldu. İşte Teşkilat 80. yeni bölüm tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 13:55 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:55
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        Burak Arlıel, Burak Müjdeci, Hakan Kırvavaç'ın yönettiği Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın senaristliğini üstlendiği Teşkilat yeni sezonu ile ekranlara dönmek için gün sayıyor. Peki, Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm tarihi açıklandı mı? İşte Teşkilat dizisi hakkında merak edilenler...

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        TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN?

        Teşkilat dizisi yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin 4. sezonuyla Ekim ayı içerisinde ekranlara dönmesi bekleniyor.

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        TEŞKİLAT 79. BÖLÜM SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

        Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis’in David Hartley’in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır. Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır.

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        Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar. Her son, yeni bir başlangıcı karşılar. Teşkilat’ın sezon finali, gelecek sezonda daha da büyük heyecan ve sürprizlerle dolu bir maceranın kapısını aralayacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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