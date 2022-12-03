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Tesla'nın elektrikli kamyonu 3 yıl gecikmeli geldi

Tesla, elektrikli kamyon modeli Semi'yi 3 yıllık bir gecikme sonunda yollara çıkardı. Aracın teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tesla CEO'su Elon Musk, "Gecikme için özür dileriz. Beş yıl öncesi ile günümüz arasında akıl almaz olaylar yaşandı" dedi. Semi'nin ilk müşterisi ise daha önce açıklandığı üzere PepsiCo oldu

Tesla'nın elektrikli kamyonu 3 yıl gecikmeli geldi
Tesla'nın kamyonu 3 yıl gecikmeli geldi
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HABERTURK.COM / Reuters

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, elektrikli kamyon modeli Semi'yi ilk tanıtımının üzerinden geçen sonra 5 yıl sonra yollara çıkardı.

Böylece, seri üretimine 2019'da başlanması hedeflenen model, 3 yıllık bir gecikme ile tüketici ile buluşmuş oldu. Semi'nin ilk müşterisi ise daha önce açıklandığı üzere PepsiCo oldu.

Semi'nin teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tesla CEO'su Elon Musk, "Gecikme için özür dileriz. Beş yıl öncesi ile günümüz arasında akıl almaz olaylar yaşandı" dedi.

Musk, batarya ile çalışan kamyonun emisyonları azaltacağını, güç ve güvenlik açısından da mevcut dizel modellerden daha iyi performans göstereceğini söyledi.

Etkinlikte, elektrikli kamyonun fiyatı, üretim hedefi veya yük taşıma kapasitesi gibi bilgiler ise paylaşılmadı.

Semi'nin ilk tanıtımı yapıldığı 2017'de ise, Semi'nin iki farklı güç versiyonunun olacağı açıklanmıştı. Gücü daha düşük versiyonun tam şarj ile 300 mil, güçlü versiyonun ise tam şarj ile 500 mil menzile sahip olacağı bildirilmişti.

Ayrıca, Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda şirketin 2024 itibarıyla 50 bin adet Semi üretmeyi hedeflediğini kaydetmişti.

YERLİ RAKİP GELDİ

Tesla'nın 2017'de tanıtımını yaptığı Semi, o dönem sektörde büyük ses getirmişti. Aradan geçen 5 yılda, diğer üreticiler de kendi elektrikli kamyonlarını geliştirdiler.

Bu kapsamda, Daimler, Volvo, Renault ve bir elektrikli araç girişimi olan Nikola da elektrikli kamyonlar üretti.

Ayrıca, yerli üretici Ford Otosan da, son olarak Eylül 2022'deki Hannover Ticari Araç Fuarı'nda yerli elektrikli kamyon modelini dünyaya tanıttı.

Tesla’ya göre ABD'deki ticari araçlar ülkedeki toplam araç sayısının yüzde birini oluşturmasına rağmen, araç kaynaklı karbon salınımının yüzde 20’sinden sorumlu.

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