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HaberlerGündem3. SayfaTesti pozitif çıkanların binalarına dezenfeksiyon çalışması - Haberler
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Fatih'te Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı apartmanlar dezenfekte ediliyor

İstanbul'da Fatih Belediyesi ekipleri, Kovid-19 testi pozitif çıkan ilçe sakinlerinin yaşadığı binalarda detaylı dezenfekte çalışması yapıyor

Testi pozitif çıkanların binalarına dezenfeksiyon çalışması - Haberler
AA

Fatih'te yeni tip koronavirüs ( Kovid-19 ) salgınına karşı hijyen çalışmalarını yürüten ekipler, ilçe genelinde pozitif vaka ve temaslı olduğu tespit edilen kişilerin yaşadığı apartmanlardaki ortak kullanım alanlarını da dezenfekte ediyor.

AA'nın haberine göre, hastaların yaşadığı binaların girişleri, katlar, asansör içleri, hane kapıları, ziller ve merdiven boşlukları gibi pek çok nokta virüs ve bakterilere karşı etkili malzemelerle temizleniyor.

Vatandaşlar, Fatih Belediyesinin bu hizmetinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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