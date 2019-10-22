TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 - 2020 TEV burs miktarı ne kadar?

TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu burs başvurusu yapan öğrencilerin gündeminde. 2019-2020 öğretim yılı burs başvuruları 2 - 22 Eylül tarihleri arasında alındı. Öğrenciler şimdi burs sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. TEV bursları, ekim-haziran arası (9 ay) ödeniyor. TEV burs sonuçlarına dair ayrıntılar haberimizde.

TEV BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEV burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili kesin bir tarih yok. Ancak burs kazananlara ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.

TEV BURS MİKTARI NE KADAR?

2019-2020 öğretim yılı aylık burs ücreti 700 TL olarak belirlendi.

TEV MÜLAKAT BİLGİLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

TEV'in değerlendirmesi sonrası mülakata davet edilecek adaylara e-posta ve / veya SMS ile bildirim yapılacak; ilgili adaylar evraklarını hazırlayıp; mülakat günü komisyona sunacaktır. Ön değerlendirmeden elenen adaylara SMS ile bildirim yapılacaktır. Bu nedenle ön değerlendirme sonucunuz size bildirilmeden lütfen dosya hazırlamayınız.

TEV BURSİYER SEÇİMİ

Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları, müracaat eden adaylar arasından seçilenlerin belgelerini imzalı tutanak ile TEV’e gönderir. Kesin sonuçlar, TEV tarafından burs kazanan öğrencilere e-posta ve /veya SMS yoluyla duyurulacaktır. TEV’den gelecek e-posta ve/veya SMS bildirimleri dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.

Önemli Not:Mülakatta elenenler; dosyasını üniversitesinin burs ofisi veya öğrenci işlerinden alabilir.