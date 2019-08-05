TEV'den anlamlı bağış çağrısı!

Türkiye’de her yıl binlerce genç, üniversite sınavını kazanmanın mutluluğunu yaşıyor ancak bazı öğrencilerin hayali maddi imkânsızlıklar nedeniyle son bulabiliyor. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği veren Türk Eğitim Vakfı (TEV),“Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin” sloganıyla maddi imkânsızlıklar nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kalan üniversite öğrencilerine dikkat çekti.

"GENÇLERİN HAYALLERİNİ HEP BİRLİKTE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ"

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, kampanya ile barınma, yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için okulunu bırakmak zorunda kalan gençlere destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Kurban Bayramı’nda bağışta bulunmak isteyenleri kampanyaya destek olmaya davet eden Günay, “Binlerce öğrenci, hayalini kurduğu eğitimi almak için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor maalesef içlerinden bazıları tam da bu hayale kavuştukları anda maddi imkânsızlıklar nedeniyle okullarını bırakmak durumunda kalıyor. Bu nedenle eğitime duyarlı tüm dostlarımızı imkânları doğrultusunda, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak başarılı gençlere destek olmaya, onların hayalini gerçeğe dönüştürmeye çağırıyoruz” dedi.

TEV İNTERNET SİTESİNDEN BAĞIŞTA BULUNULABİLİYOR

Bu bağış kapsamındaki aylık üniversite bursu 700 TL, aylık yurt bursu ise 1.040 TL olarak belirlendi. Kampanyaya destek olmak isteyenler TEV’in internet sitesi bagis.tev.org.tr üzerinden diledikleri miktarda eğitim bağışı yapabiliyor.