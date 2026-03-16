TEVESSÜL DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

Allahumme innî es’eluke ve eteveccehu iley-ke, bi-nebiyyike nebiyy’ir-rahmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve alih.

Ya Ebe’l-Kasım, ya Rasulallah, ya imam’er-rahme, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ tevec-cehnâ ve’steşfe’nâ, ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecî-hen indellah, işfe’ lenâ indellah.

Ya Ebe’l-Hasan, ya Emire’l-Mu’minin, ya Ali’y-yebne Ebî Talib. Ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteş-fe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah.

Ya Fatimet’ez-Zehra, ya binte Muhammed, ya gurrate ayn’ir-rasûl, ya seyyidetenâ ve mevla-tenâ, innâ teveccehnâ vesteşfe’nâ, ve tevessel-nâ biki ilallah, ve gaddemnâki, beyne yedey hâ-câtinâ. Ya vecîheten indellah, işfeî lenâ indellah.

Ya Ebâ Muhammedin, ya Hasan’ebne Ali, eyyuh’el-Mucteba, yebne Rasulillah, ya hucce-tallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteş-fe’nâ ve tevesselnâ bike ilal-lah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah.

Ya Ebâ Abdillah, ya Huseyn’ebne Ali, eyyu-h’eş-şehîdu, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ tevec-cehnâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah.

Ya Ebe’l-Hasan, ya Ali’yyebne’l-Huseyn, ya Zeynelabidin, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ tevec-cehnâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah.

Ya Ebâ Cafer, ya Muhammed’ebne Ali, eyyu-he’l-Bâgiru, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ tevecceh-nâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gad-demnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah.