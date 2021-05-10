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TFF 1. Lig ondan sorulur: Samet Aybaba

TFF 1. Lig'de son haftada konuk olduğu Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, averajla şampiyon tamamladığı ligde Süper Lig'e çıkmayı başardı. Tecrübeli teknik direktör Samet Aybaba, 1.Lig'de üçüncü defa bir takımı Süper Lig'e taşıdı.

TARİH YAZDI! Son dakika: TFF 1. Lig ondan sorulur: Samet Aybaba! - Spor haberleri

TFF 1. Lig'de son haftada deplasmanda karşılaştığı Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, 26 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü. Menemen İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Pa Dibba, Francis Ezeh ve Hasan Kılıç'ın golleriyle 3-0 üstün tamamlayan Adana Demirspor, ikinci yarıda Sinan Kurt'un golüyle farkı 4'e çıkardı. Menemenspor'da Simon Zenke'nin golüne rağmen Adana Demirspor müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başaran Adana temsilcisi, 1994-1995 sezonunda düştüğü Süper Lig'e döndü. Süper Lig'de 26 sezon aradan sonra mücadele edecek Adana Demirspor'da Ümit Özat ve Cüneyt Dumlupınar'ın ardından bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de Kayserispor ve 2016-2017'de Sivasspor'un ardından 3. kez bir takımı Süper Lig'e taşıdı.

ADANA DEMİRSPOR'DA 12 HAFTA KALDI

Sezonun ilk yarısında Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da kısa bir süre görev yapan Samet Aybaba 8 maçın ardından sarı-kırmızılı kulübün yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından yollarını ayırdı. Aybaba yaklaşık bir aylık aranın ardından ise Süper Lig hasretine son vermek isteyen Adana Demirspor'un başına geçti.

Adana Demirspor, Süper Lig'de son olarak 1994-95 sezonunda yer alırken o dönemki teknik direktörlerden biri de Samet Aybaba'ydı. Yani tecrübeli çalıştırıcı, Adana ekibine yabancı değildi. 26 yıllık özleme son vermek için kolları sıvadığında tablo pek iç açıcı değildi. Adana Demirspor, 38 puanla dördüncü sıradaydı. Lider Giresunspor'un 12, ikinci sıradaki Samsunspor'un ise 8 puan gerisindeydi.

14 PUAN GERİDEN GELDİ

Adana Demirspor, Aybaba yönetimindeki ilk maçında Ümraniyespor'la berabere kaldı. Bu puan kaybının ardından Giresunspor'un 14, Samsunspor'un ise 10 puan gerisine düştü. Moralleri bozmayan Akdeniz ekibi sonrasında seri galibiyetler almaya başladı. Önce Bandırmaspor'u 2-0'la geçerek ardından zorlu Samsunspor deplasmanında da aynı skorla 3 puana uzandılar. İstanbulspor'u da 2-0'la geçen Adana Demirspor, ligin en zayıf ekiplerinden olan Eskişehirspor'la 1-1 berabere kalarak büyük bir fırsatı tepti. Giresunspor ile Samsunspor o hafta karşı karşıya gelirken doğrudan iki rakipten biri olan Samsunspor sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

O haftadan sonra ardına bakmayan Adana Demirspor sırasıyla Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor, Altınordu, Giresunspor, Tuzlaspor, Balıkesirspor'u mağlup ederek zirveye oturdu. Son hafta ise iddiası kalmayan Menemenspor'u deplasmanda 4-1'le geçerek 1. Lig'i zirvede tamamladı.

SİVASSPOR'DA DA BENZER BİR HİKAYE YAZMIŞTI!

Samet Aybaba benzer bir öyküyü Sivasspor'da da yaşamıştı. 2015-16 sezonunda 1. Lig'e düşen Sivasspor, ertesi sezona Osman Özköylü yönetiminde girmiş ama istediği sonuçları alamamıştı. Bir sezon önce küme düşerken takımın başında olan Mesut Bakkal'ı 1.Lig'e gelmeye ikna eden Sivasspor yönetimi, tecrübeli teknik direktörle de istediği uyumu yakalayamadıktan sonra dokuz haftalık süreçte takımı Samet Aybaba'ya emanet etti.

9 HAFTADA HİÇ YENİLMEDİ

Aybaba yönetiminde dokuz maça çıkan Sivasspor, 5 galibiyet ve dört beraberlikle ilk ikiden Süper Lig'in yolunu tuttu. Böylece son dönemde 1.Lig'de sadece 21 maça çıkan Aybaba, bu süreye iki şampiyonluk sığdırmış oldu. Aybaba, bu 21 maçta da yenilgi yaşamadı. Aybaba, Sivasspor'da yaşadığı şampiyonluğun ardından ertesi sezona da Sivasspor ile devam etti ve Süper Lig'de sezonu yedinci sırada noktaladı.

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