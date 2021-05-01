TFF 1.Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 33. hafta bugün oynanan 9 maçla sona erdi ve gözler son haftaya çevrildi. İşte TFF 1.Lig puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...
TFF 1. LİG 33. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Eskişehirspor 1-5 Bursaspor
Bandırmaspor 3-2 Adanaspor
Altınordu 3-2 Tuzlaspor
İstanbulspor 1-1 Boluspor
Samsunspor 3-1 Ankaraspor
Ümraniyespor 0-1 Altay
Ankara Keçiörengücü 4-1 Menemenspor
Adana Demirspor 3-0 Balıkesirspor
Giresunspor 3-0 Akhisarspor
TFF 1. LİG 33. HAFTA PUAN DURUMU (30 NİSAN)
TFF 1. LİG 34. HAFTA MAÇLARI
Akhisarspor-Ümraniyespor
Boluspor-Eskişehirspor
Altay-Bandırmaspor
Menemenspor-Adana Demirspor
Bursaspor-Ankara Keçiörengücü
Ankaraspor-İstanbulspor
Adanaspor-Samsunspor
Tuzlaspor-Giresunspor
Balıkesirspor-Altınordu
YORUMLAR