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        Haberler Bilgi Spor TFF açıkladı! Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Yaz transfer dönemi bitiş tarihi 2025 belli oldu!

        TFF açıkladı! Transfer sezonu ne zaman bitiyor?

        Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hızla sürerken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı resmi takvime göre, 2025-2026 sezonuna hazırlanan takımlar için yaz transfer dönemi kritik bir süreç olarak öne çıkıyor. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hamleleri futbolseverlerin yakın takibinde. Peki, transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 19:29 Güncelleme: 24.07.2025 - 19:29
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        Transferde heyecan dorukta! Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu öncesi takımlar kadrolarını güçlendirmek için adeta zamanla yarışıyor. Fenerbahçe’den Galatasaray’a, Beşiktaş’tan Trabzonspor’a kadar büyük kulüplerin transfer hamleleri gündemi meşgul ederken, taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri de transfer döneminin ne zaman biteceği. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi açıklamasıyla yaz transfer sezonunun bitiş tarihi netleşti. Detaylar haberimizde...

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        SÜPER LİG TRANSFER SEZONU 2025 - 2026 NE ZAMAN BİTİYOR?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında 2025-2026 futbol sezonu için transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

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        Resmi açıklamaya göre, Süper Lig’de yaz transfer dönemi olarak bilinen Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başladı. 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59’da sona erecek. Bu tarihler, kulüplerin yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için yaklaşık 2,5 ay gibi bir süreye sahip olacağı anlamına geliyor.

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