Transferde heyecan dorukta! Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu öncesi takımlar kadrolarını güçlendirmek için adeta zamanla yarışıyor. Fenerbahçe’den Galatasaray’a, Beşiktaş’tan Trabzonspor’a kadar büyük kulüplerin transfer hamleleri gündemi meşgul ederken, taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri de transfer döneminin ne zaman biteceği. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi açıklamasıyla yaz transfer sezonunun bitiş tarihi netleşti. Detaylar haberimizde...