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        Haberler Spor Futbol Milli Takım TFF Başkanı Büyükekşi'den Kuntz açıklaması! - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!

        Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın Ermenistan ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından konuştu. Büyükekşi, Stefan Kuntz ile ilgili de açıklama yaptı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.09.2023 - 00:37 Güncelleme: 09.09.2023 - 00:37
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        Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!
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        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ermenistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        "ÖZÜR DİLİYORUZ"

        Karşılaşmayı değerlendiren Büyükekşi, "Çok daha sevinçli ve Avrupa Şampiyonası'nı garanti eder şekilde buradan ayrılmalıydık. Birçok pozisyondan yararlanamadık. En azından berabere bitti çok şükür. 10 puanla liderliğimiz devam ediyor ama buradan böyle bir sonuçla ayrılmamamız gerekiyordu. Halkımızdan özür diliyoruz." dedi.

        Sakat oyunculara dikkat çeken Büyükekşi, "Forvette 3, sol bekte 2 sakatımız var. Cenk alışık olmadığı bir yerde oynadı ve yeterli randımanı alamadık maalesef. Takımımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var. Son dakikalarda galibiyeti kaçıran taraf biz olduk." ifadelerini kullandı.

        KUNTZ SORUSUNA YANIT

        Stefan Kuntz ile yola devam edilip edilmeyeceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Büyükekşi, "Bugün için konu Stefan Kuntz değil. Kaybettiysek beraber kaybettik. Takımımızda çok güzel bir arkadaşlık var. İnşallah daha iyi ve güzel günler göreceğiz." dedi.

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