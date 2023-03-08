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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükeşi, son günlerde gündeme gelen Süper Lig şampiyonunun play-off ile belirlenmesi hakkında konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Play-off'un olması mümkün değil. Böyle bir şey gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi ayrıca "Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Böyle şey olmaz. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off ya da benzeri bir konu yok" açıklamasını yaptı.