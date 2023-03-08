Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig
ABONE OL

TFF Başkanı Büyükekşi'den play-off açıklaması!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig için gündeme gelen play-off konusu hakkında konuştu. Büyükekşi, "Play-off'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken kural değiştirilir mi?" dedi

TFF Başkanı Büyükekşi'den play-off açıklaması!
HABERTURK.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükeşi, son günlerde gündeme gelen Süper Lig şampiyonunun play-off ile belirlenmesi hakkında konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Play-off'un olması mümkün değil. Böyle bir şey gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi ayrıca "Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Böyle şey olmaz. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off ya da benzeri bir konu yok" açıklamasını yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dele Alli, İngiltere'ye dönüyor! İngiltere'den yıldız isme eleştiri | Beşiktaş haberleri
FUTBOL Defter kapandı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus hayalini açıkladı!
FUTBOL Jesus hayalini açıkladı!
Fenerbahçe'nin gündemindeki Lucas Moura'nın istediği rakam ortaya çıktı
FUTBOL Moura'nın istediği rakam ortaya çıktı!
Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İtalyan devi Icardi için devrede!
FUTBOL İtalyan devi Icardi için devrede!
Weghorst, Manchester United taraftarlarını çıldırttı!
FUTBOL Weghorst, United taraftarlarını çıldırttı!
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu için sürpriz iddia!
FUTBOL Ağaoğlu için sürpriz iddia!
Galatasaray'da aranın yıldızları! Okan Buruk'un eli bollaştı
FUTBOL Aranın yıldızları!
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yerine üç aday
FUTBOL Avcı'nın yerine üç aday!
Volkan Demirel için Süper Lig'den iddia!
FUTBOL Volkan Demirel için flaş iddia!
Abdullah Avcı, vedalaşmak için Trabzon’a geldi
FUTBOL Abdullah Avcı veda için Trabzon'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.