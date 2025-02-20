TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk TV ve HT Spor'da!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmalarının ardından Habertürk TV ve HT Spor ortak yayınında açıklamalarda bulunacak. Hacıosmanoğlu'nun konuk olacağı program 21 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının ardından tartışmalar yeniden alevlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, tartışmaların artmasının ardından sessizliğini Habertürk TV ve HT Spor ortak yayınında bozacak.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde gerilimi düşürmek isteyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında soruları yanıtlayarak kendisine yönelik eleştirilere cevap verecek.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuk olacağı özel program, 21 Şubat Cuma (yarın) saat 20.00'de Habertürk TV ve HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.