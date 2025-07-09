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        Haberler Spor Futbol TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Hakemlik onuruna yakışır hareket edin! - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Hakemlik onuruna yakışır hareket edin!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 12:53 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:54
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        "Hakemlik onuruna yakışır hareket edin!"
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        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

        İşte Hacıosmanoğlu'nun o açıklamaları:

        "KULÜP FORMALARIMIZI ÇIKARDIK, FUTBOL AİLESİ İÇİN ÇALIŞTIK"

        Geride kalan bir yılda futbol ailesi için mesai harcadıklarını belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Üzerimizdeki kulüp formalarını çıkararak, futbolun genel menfaati için hareket ettik. Şeffaflıktan taviz vermedik. Türk futbolunun gelişmesi adına çalıştık. Bu süreçte destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

        "KAVGA DEĞİL REKABETLE BÜYÜYECEĞİZ"

        Futbolun marka değerinin kavga ortamından değil, rekabetten doğduğuna dikkat çeken Hacıosmanoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz ay Türk futbolunun dünyada hak ettiği yere gelmesi gerektiğini vurguladı. Bizler de bu yolda yürümeliyiz. Altyapısı ve mali yapısı güçlü kulüp sayısının artması uluslararası başarıyı getirecektir" ifadelerini kullandı.

        "AYRIK OTU TEMİZLİĞİ YAPIYORUZ"

        Adil rekabet ortamı oluşturmanın temel hedefleri olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, "Değişim sancılıdır ama kararlıyız. Gençlere daha iyi bir gelecek bırakmak istiyoruz. Bu nedenle 'ayrık otlarını' temizlemeye devam ediyoruz. Kurullarımız, kimsenin baskısı altında kalmadan kararlar alıyor. Geçtiğimiz sezon tarafsız kaldık ve her kulübe eşit mesafede olduk" dedi.

        "HAKEMLİK ONURUNA YAKIŞIR HAREKET EDİN"

        Hakemlerle yapılan seminerlerde yaşanan bir diyaloğu aktaran Hacıosmanoğlu, "Hakem arkadaşlarımız '3 ayda giderler' dediler, sonra 6 ay, sonra 9 ay geçti ama biz hala buradayız. Seminere katıldığımda, 'Bana veya bir yöneticiye biat edin' demedim. Sadece sahada hakemlik onuruna yakışır şekilde görev yapmalarını istedim" açıklamasında bulundu.

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        "HAKEMLERİN KASTİ HATALARDAN UZAK KALMASINI BEKLİYORUZ"

        Yeni sezon için de değerlendirmede bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Önümüzdeki sezon hakemlerimizin kasti hatalardan uzak duracaklarına inanıyorum. İnsani hataları anlayışla karşılarız. Ama kasıtlı davrananlar bizimle yürümez. Artık herkes bildiğini konuşmalı" şeklinde konuştu.

        "AVRUPA KUPALARINDA BAŞARI BEKLİYORUZ"

        Son olarak Avrupa kupalarına katılacak Türk kulüplerine de başarı dileklerini ileten Hacıosmanoğlu, "Uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek takımlarımızdan önemli başarılar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Konuşmasının sonunda görev süresine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulunan Hacıosmanoğlu, "Genel kurul bize bu görevi verdi, evet ama bunun süresini Cenab-ı Allah tayin ediyor. Biz bu oturduğumuz yerden Cenab-ı Allah canımızı alırsa kalkarız. Yanlış yapmadığımız sürece de kimse bizi buradan kaldırmaz" ifadelerini kullandı.

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