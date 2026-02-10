Canlı
        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere destek çağrısı!

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere destek çağrısı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Kokart Töreni'nde yaptığı açıklamada, Türk futbol ailesini hakemleri desteklemeye davet etti. Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunu aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türk futbol ailesinin paydaşlarını geçiş döneminde hakem kardeşlerimize daha fazla desteğe davet ediyoruz" dedi.

        Giriş: 10.02.2026 - 15:31 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:31
        TFF Başkanı'ndan hakemlere destek çağrısı!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemler için düzenlenen FIFA Kokart Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

        Hacıosmanoğlu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, Orhan Saka Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen törende önemli mesajlar verdi.

        "GAFLETE DÜŞENLERLE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

        Kurallara ve görev etiğine uygun davranmayan hakemlerle yolları ayırdıklarını belirten TFF Başkanı, "Göreve başladığım ilk günden bu yana hakemlerimize 'Kuralları adil şekilde uygulayın, yanınızdayız' dedik. Doğru duvar yıkılmaz. Dürüstlük bir mesleğin olmazsa olmazıdır. Talimatlara aykırı şekilde hakemlik erdemiyle örtüşmeyen davranışlarda bulunma gafletine düşenlerle yollarımızı ayırdık." dedi.

        Hakemler, düzenlenen törenle FIFA kokartlarını taktı
        Hakemler, düzenlenen törenle FIFA kokartlarını taktı

        "TÜRK FUTBOL AİLESİNİ, HAKEMLERE DESTEĞE DAVET EDİYORUZ"

        Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunu aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türk futbol ailesinin paydaşlarını geçiş döneminde hakem kardeşlerimize daha fazla desteğe davet ediyoruz. FIFA hakemlerimiz, geçen yıl 33 uluslararası maçta görev aldı. Bunlara paralel olarak 7'si ilk kez olmak üzere bu yıl toplam 36 kardeşimiz, hakemliğin övünç madalyası olan FIFA kokartını takacak" dedi.

        Hacıosmanoğlu sözlerini şöyle noktaladı:

        "MHK Başkanımız Ferhat Gündoğdu ve ekibinin, yoğun çalışmaları ve kıymetli hakemlerimizin de başarılı performanslarıyla bu yıl sayıyı daha da artıracaklarını düşünüyoruz. Sizlere güveniyor ve tebrik ediyoruz. Türk hakemliğini Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz."

