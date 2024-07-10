Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TFF başkanlık seçimi ne zaman yapılacak 2024? Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayları kimler?

        TFF başkanlık seçimi 2024 ne zaman yapılacak?

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Temmuz ayı içerisinde yapılacak olan seçimleri için geri sayım sürüyor. Futbolseverler ise TFF başkanlık seçiminin tam tarihini ve başkan adaylarını yakından takip ediyor. Başkan adayları konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken gözler seçim gününe çevrildi. Peki, TFF Başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte başkan adayları ile ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 22:36 Güncelleme: 10.07.2024 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TFF seçim tarihi 2024 açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu alınan seçim kararı ile yeni başkanını belirleyecek. Seçim öncesinde başkanlık adaylarını ilan eden kişiler de netlik kazandı. Peki, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri 2024 ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

        2

        TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 NE ZAMAN?

        Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Nisan ayında yapılan açıklamada 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verildiği açıklandı. TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

        3

        TFF BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Servet Yardımcı, adaylık başvuru dosyasını teslim etti. Eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'da benzer şekilde aday olduğunu duyurmuştu. Aday olduğunu açıklayan Tolga Gani Zengin, ise Servet Yardımcı lehine çekilme kararı aldığını açıkladı.

        4

        TFF Başkan adayları arasında resmileşen isimler Servet Yardımcı, Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Daha önce adaylığını açıklayan İsmail Uyanık ve Ardal Akış ise henüz resmi adım atmadı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        Bakan Kacır'dan açıklamalar
        Bakan Kacır'dan açıklamalar
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        NATO Zirvesi'nin ilk oturumu başladı
        NATO Zirvesi'nin ilk oturumu başladı
        Immobile'de işlem tamam
        Immobile'de işlem tamam
        Kuvvetli sağanak ile mücadele
        Kuvvetli sağanak ile mücadele
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        "Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak"
        "Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak"
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor