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        Haberler Spor Futbol TFF'de Olağan Mali Genel Kurul yapılacak!

        TFF'de Olağan Mali Genel Kurul yapılacak!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, çoğunluğun sağlanması durumunda yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        TFF'de Olağan Mali Genel Kurul yapılacak!

        Başkentte bir otelde yapılacak genel kurul, saat 14.00'te başlayacak.

        Genel kurulda, TFF statüsü gereğince 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi ele alınacak. Yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir-gider tabloları ve bilanço ile denetleme kurulu raporu toplantıda okunarak görüşülecek.

        TFF Başkanı ile yönetim ve denetleme kurulları için 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerine yönelik ibra oylaması yapılacak.

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