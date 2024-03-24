Süper Kupa maçı ertelendi mi? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?

Süper Kupa finali için geri sayım sürüyor. Fenerbahçe, 11 Nisan'da Olympiakos ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçı nedeniyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa finalinin oynayacağı tarihe ilişkin kritik bir açıklama geldi. Peki, "Süper Kupa maçı ertelendi mi? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?" İşte Süper Kupa maçı tarihi...