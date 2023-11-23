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        Haberler Spor Futbol TFF'DEN AÇIKLAMA! Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı nerede oynanacak? - Futbol Haberleri

        Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı nerede oynanacak?

        Süper Kupa maçı kapsamında Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Süper Kupa maçının oynanacağı tarihin değiştiğini duyurmuştu. Süper Kupa finaline ilişkin TFF'den ikinci bir açıklama daha geldi. Peki, "Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı nerede oynanacak?" İşte Süper Kupa finalinin oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 21:56 Güncelleme: 23.11.2023 - 21:56
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        Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı için geri sayım sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa maçının nerede oynanacağına dair kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan bu açıklama, "Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı nerede oynanacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Süper Kupa finaline ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.

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        SÜPER KUPA NEREDE OYNANACAK?

        2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak.

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        İŞTE TFF'DEN YAPILAN SON AÇIKLAMA!

        TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının Suudi Arabistan oynanacağını ve yerinin değiştirilmeyeceğini açıkladı.

        Türkiye Futbol Federasyonu olarak Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışmalar yürütürken diğer taraftan yeni pazarlara ulaşarak futbolumuzu dünyaya açmak için çalışıyoruz.

        Son dönemde Milli Takımımızın elde ettiği başarılar ve kulüp takımlarımızın Avrupa Kupaları'nda yükselen grafiği Türk futbolunun marka değerini artırma yönündeki çabalarımızın en önemli göstergesidir.

        Tarihimizde ilk kez grubumuzda lider olarak katılmaya hak kazandığımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası da Türk futbolunu dünya vitrinine taşıyacak çok önemli organizasyonlar olacaktır.

        Bu başarıların sürdürülebilirlik kazanması için özellikle kulüplerimizin mali açıdan rekabet edebilir seviyelere ulaşması gerekmektedir.

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        TFF olarak bu çerçevede Türk futbolunun ekonomisini güçlendirmek ve kulüplerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak üzere çok önemli projeler yürütmekteyiz.

        Bu sezon öncesinde Trendyol ile yaklaşık 700 milyon TL'lik bedelle Süper Lig ve 1. Lig tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attık.

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        Dünyanın marka ve piyasa değeri en yüksek ligleri olan Premier League, La Liga ve Serie A'nın yaptığı gibi futbolumuzun prestijini yurt dışına taşıyarak, yeni sponsorluk ve işbirliği modelleriyle daha çok gelir elde edebilmeyi hedefliyoruz.

        Bu vizyonla, futbolumuzun marka değerini yükseltmek adına organizasyon yetkisi Federasyonumuza ait olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası daha önce de açıkladığımız üzere, 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır. Aynı zamanda, yayıncı kuruluşumuz Turkuaz Medya Grubu kanallarından olan ATV'de canlı olarak yayınlanacaktır. Konuyla ilgili olarak Federasyonumuz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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