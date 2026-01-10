Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe TFF'den Fenerbahçe'ye tebrik mesajı! - Fenerbahçe Haberleri

        TFF'den Fenerbahçe'ye tebrik mesajı!

        Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 21:30 Güncelleme: 10.01.2026 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF'den Fenerbahçe'ye tebrik mesajı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

        Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final müsabakasında rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa 2025'i kazanan Fenerbahçe'yi kutlar; bu başarılarından ötürü Fenerbahçe Başkanı Steven Sadettin Saran'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Fenerbahçe camiasını tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Barış Baktaş'tan Yağmur Yüksel açıklaması

        Geçtiğimiz yıl final yapan 'Kan Çiçekleri' dizisinin başrol oyuncuları Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in yer aldığı bir sahnenin kamera arkası görüntüleri ifşa oldu. Videoda Baktaş'ın partneri Yüksel'e kötü davrandığı iddia edildi. Barış Baktaş'tan söz konusu görüntü hakkında açıklama geldi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa Fenerbahçe'nin!
        Süper Kupa Fenerbahçe'nin!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Yangından cinayet çıktı
        Yangından cinayet çıktı
        Dev derbide penaltı ve kart itirazı!
        Dev derbide penaltı ve kart itirazı!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner