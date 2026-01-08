Habertürk
        TFF'den Gökmen Özdenak için saygı duruşu kararı - Futbol Haberleri

        TFF'den Gökmen Özdenak için saygı duruşu kararı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm profesyonel lig maçlarında Gökmen Özdenak anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

        Giriş: 08.01.2026 - 18:11 Güncelleme: 08.01.2026 - 18:11
        TFF'den Gökmen Özdenak için saygı duruşu kararı
        Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Gökmen Özdenak için 9-15 Ocak'ta oynanacak tüm profesyonel futbol maçlarında saygı duruşunda bulunulacak.

        TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ile Galatasaray ve İstanbulspor'un eski oyuncusu Gökmen Özdenak'ın vefatı nedeniyle 9-15 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir."

