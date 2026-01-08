TFF'den Gökmen Özdenak için saygı duruşu kararı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Gökmen Özdenak için 9-15 Ocak'ta oynanacak tüm profesyonel futbol maçlarında saygı duruşunda bulunulacak.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ile Galatasaray ve İstanbulspor'un eski oyuncusu Gökmen Özdenak'ın vefatı nedeniyle 9-15 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir."