TFF'den Şenes Erzik'e özel köşe!

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyona 8 yıl başkan olarak hizmet veren Şenes Erzik için Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan TFF Müzesi'nde özel bir köşe oluşturuldu.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, açılış öncesi Şenes Erzik'i makamında ağırlayarak Türk futboluna sağladığı değerli katkılar nedeniyle kendisine teşekkür etti. Görüşmede TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı.