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        TFF Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu! Ocak ayının en centilmeni Florian Loshaj

        İstanbulsporlu Florian Loshaj, ocak ayı TFF Fair Play Ödülleri'nde 'En Centilmen Futbolcu' ödülünün sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 15:51 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:51
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        Ocak ayının en centilmeni Loshaj
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        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) düzenlediği Fair Play Ödülleri'nin Ocak 2024 dönemi sahibi belirlendi.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ali Erten başkanlığında; Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, ocak ayı değerlendirmelerini yaptı.

        RAKİBİ MICHUT'NUN TERS DÜŞMESİNİ ENGELLEMİŞTİ

        Kurul üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda İstanbulspor'un futbolcusu Florian Loshaj, "En Centilmen Futbolcu" kategorisinde ödül kazandı. TFF Fair Play ve Sorumluluk Kurulu, futbolcunun seçilme gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:

        "10 Ocak 2024 tarihinde oynanan Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor karşılaşmasında, rakibi Edouart Michut'un kafaya çıkışı sonrasında ters düşmesini önleyerek olası büyük bir sakatlığın önüne geçtiği, ayrıca bu hareketini oyunun devam ediyor olmasına rağmen, önceliği rakibinin sakatlanma riskini önlemeye yönelik verdiği anlık bir kararla gerçekleştirdiği göz önüne alınarak İstanbulspor futbolcusu Florian Loshaj, Ocak 2024 ayının en centilmen futbolcusu ödülüne layık görülmüştür."

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