TFF ile İGA PASS arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Dünyanın önemli küresel aktarma merkezlerinden olan İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye Futbol Federasyonu ile yolcularına sağladığı olanaklarla ön plana çıkan ve unutulmaz bir havalimanı deneyimi sunan özel yolcu programı İGA PASS markası hizmetlerini kapsayan bir resmi sponsorluk anlaşmasına imza attı. Türkiye Futbol Federasyonu'yla yapılan anlaşma ile İGA PASS, A Milli Erkek Futbol Takımı ve A Milli Kadın Futbol Takımı’nın resmi sponsoru oldu. Anlaşma kapsamında İGA PASS, erkek ve kadın A milli takımlarını havalimanında özel şekilde ağırlayacak.

İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen imza törenine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli takım futbolcuları katıldı.

Törende konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Ülkemizin medarı iftarı İstanbul Havalimanı’nda, bu önemli iş birliği için sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz, kısa süre önce İtalya ile birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı düzenleme hakkı kazandık. Bir hayali gerçekleştirdik ve Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırdık. Bu önemli organizasyonu almamızda; modern stadyumlarımız, konaklama tesislerimiz, ulaşım ağımız ve üst düzey havalimanlarımızın varlığı büyük rol oynadı. Dolayısıyla, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na şimdiden hazır olduğumuzu gururla söyleyebiliriz” dedi.

"İGA PASS MARKASININ, TÜM MİLLİ TAKIMLARIMIZA UĞUR GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

İGA PASS ile imzaladıkları anlaşmanın milli takımlara uğur getirmesini dileyen Büyükekşi, “İGA PASS ile ilk iş birliğimiz, 2021 yılında gerçekleşti. Tüm milli takımlarımızın tedarik sponsoru oldular. Şimdi ise bu sponsorluğu genişletiyoruz. İGA PASS, artık bizim resmi sponsorlarımız arasına girerek ailemize daha fazla güç vermeye başlıyor. Sadece kadın ve erkek A Milli Takımlarımıza değil, genç yaş kategorilerindeki milli takımlarımıza da hizmet sunacaklar. Maç seyahatlerinde; karşılamadan, transferlerine tüm ihtiyaçlarında millilerimizin yanlarında olacaklar. Ayrıca, kendileriyle Euro 2024 yeni formalarımızın satışı için iş birliği yapacağız. Ay-yıldızlı formamızı, her gün binlerce yolcunun uğrak noktası olan İstanbul Havalimanı'nda özel mağazamızda buluşturacağız. Bu kıymetli iş birliği ile İGA İstanbul Havalimanı’nın ve İGA PASS markasının, tüm milli takımlarımıza uğur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

SELAHATTİN BİLGEN: TÜRK FUTBOLU DÜNYADA ÖNEMLİ BİR KONUMDA BULUNUYOR"

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Vekili Selahattin Bilgen ise İGA olarak toplumsal sosyal sorumluluk projeleriyle hayata değer katmaya sürdürdüklerini belirterek, “Bugün burada çok önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Daha önce ‘Hizmet sponsoru’ olarak destek verdiğimiz Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı ve Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı’nın artık İGA PASS markamız ile resmi sponsoruyuz. Son yıllarda sporcularımız dünyada art arda kazandıkları başarılarla ülkemize büyük gurur yaşattılar. Türk futbolu dünyada önemli bir konumda bulunuyor. İGA İstanbul Havalimanı da dünyanın sayılı büyük havalimanları arasında yer alıyor. Bu bakımdan böyle güçlü iki kuruluşun bir araya gelmesi bizim için çok önemli. Bu beraberlikten doğan güçlü sinerjinin hem İGA’ya hem de Türk futboluna değer katacağına yürekten inanıyorum. İGA İstanbul Havalimanı olarak iş birliğimizin hem ülkemize hem de Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.