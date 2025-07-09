TFF Olağan Mali Genel Kurulu'nda yönetim ibra edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısına, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Süper Lig ve diğer alt liglerin kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.

Yeterli çoğunluğun 185 delegeyle sağlanması ve divan başkanlığına Bayram Saral'ın seçilmesiyle toplantının açılışı yapıldı.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ

TFF Olağan Mali Genel Kurulunda, 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemlerine ait TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu ile denetleme kurulunun faaliyetleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 döneminin bütçesi de oybirliğiyle onaylandı ve genel kurul sona erdi.