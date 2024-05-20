TFF, Süper Lig'de 37. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
Giriş: 20.05.2024 - 20:15 Güncelleme: 20.05.2024 - 20:15
TFF, Süper Lig’in 37. haftasında oynanan 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
Videoda İstanbulspor-Sivasspor, Beşiktaş-Hatayspor, Gaziantep FK-Karagümrük ve Kayserispor-Konyaspor maçlarındaki VAR kayıtlarına yer verildi.
İşte 37. haftanın VAR kayıtları:
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