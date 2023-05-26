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TFF Tahkim Kurulu, Nicolo Zaniolo'nun 2 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun 2 maçlık cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Nicolo Zaniolo'nun 2 maçlık cezasını onadı
İHA

Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber geldi.

Kurul, İstanbulspor maçında kırmızı kart gören sarı-kırmızılıların İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'ya verilen 2 maçlık men cezasını onadı.

Sivasspor maçında oynayamayan Zaniolo, cezası nedeniyle MKE Ankaragücü maçını da kaçıracak.

23 yaşındaki futbolcu, 37. haftadaki Fenerbahçe derbisinde ise sahada olabilecek.

TFF Tahkim Kurulu'nun, 26 Mayıs 2023 günlü (29) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar şöyle:

"Galatasaray ile Kulüp Başkanı Dursun Özbek’in, PFDK’nın 11.05.2023 tarih ve E.2022-2023/959 - K.2022-2023/1203 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Galatasaray kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d ve 13. maddeleri uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oy birliği ile,

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d, 36/2., 35/4. maddeleri uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oy birliği ile,

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile ilgili PFDK’nın 11.05.2023 tarih ve E.2022-2023/960 - K.2022-2023/1198 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3., 38/2. ve 13. maddeleri uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oy birliği ile,

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili PFDK’nın 11.05.2023 tarih ve E.2022-2023/935 - K.2022-2023/1200 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oy birliği ile,

Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 310 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oy birliği ile,

Fenerbahçe’nin, kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 13. maddeleri uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oy birliği ile,

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3., 38/2 ve 13. maddeleri uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oy birliği ile,

Kasımpaşa’nın, futbolcusu Günay Güvenç ile ilgili PFDK’nın 23.05.2023 tarih ve E.2022-2023/967 - K.2022-2023/1218 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Kasımpaşa futbolcusu Günay Güvenç’in, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43., 35/4, ve 13. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 17 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oy birliği ile, erteleme talebinin reddine oybirliği ile,

Galatasaray futbolcusu Nicolo Zaniolo’nun, PFDK’nın 23.05.2023 tarih ve E.2022-2023/966 - K.2022-2023/1222 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Galatasaray taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 190 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Açık Maraton Tribün B, C, D, E ve Misafir Tribün G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oy birliği ile,

Galatasaray'ın merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 162 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oy birliği ile

Galatasaray futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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