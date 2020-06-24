Şampiyonluk yarışı oyuncuları olduğu kadar yöneticileri de strese sokuyor.

Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması sonrası çıkan olaylar şaşırtıcıydı. Bir kulüp başkanının sahaya inmesi ve yaşanan kargaşa görüntülerini üzüntüyle izledik. Her iki tarafın "bana küfür etti" diye kendini aklamaya çalışması işi iyice ayağa düşüren bir çırpınıştı.



Üstelik maç esnasında iki kırmızı kart olmasına karşın gayet sportif bir durum söz konusuydu. Hakem de iyi bir maç yönetti açıkçası.

Her zaman söylüyoruz, futbolcuyu da taraftarı da tahrik edenlerin başında yöneticiler geliyor.

Örnek olmaları gerekirken ateşe benzin döküyorlar.

Bu görüntüler tarihin tozlu sayfalarında kaldı diye düşünürken filmi başa sarmanın hangi mantıkla bağdaştığını anlamak çok zor.

Çirkin ve mahalle kavgası ortamına dönüşen maç sonu görüntüleri kelimenin tam anlamıyla yakışmadı.

HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ

Kulüpler Birliği toplantısının en önemli gündemi Alanyaspor - Trabzonspor maçı sonrası çıkan kavga olacaktı.

Başkan Mehmet Sepil son derece üzgündü. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için tarafları uyaracaktı.

Ancak toplantı başlamadan önce Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir açıklama yaparak özür diledi. Olay bir anlamda gündemden düştü.

Bu nedenle Kulüpler Birliği toplantısında böyle bir kavganın yaşanmadığı var sayıldı.

Kupada final oynayacak her iki takımın daha barışçıl bir ortamda oynamalarını dileriz. Yöneticiler tüm sporseverlerin yadırgadığı kavga yerine dostluğu özendireceklerdir diye düşünüyoruz.

Gelelim Kulüpler Birliği toplantısına. Aldığımız bilgiye göre 3 gündem maddesi önem taşıyor.

Birincisi maç yayınları. Katarlı şirketin yönetimindeki beIN Sports bugüne dek Futbol Federasyonu ile görüşüyordu. Kulüpler Birliği bir komisyon kurup konuya müdahil olacak.

Bunun temel nedeni Katarlı şirketin sürekli indirim talep etmesi. Kulüpler 'hakkımızı savunalım' görüşündeler, anlaşılan federasyona güvenmiyorlar.

Bir başka konu ise yeni sezonun başlama tarihi. Federasyon 15 Ağustos'ta başlatmak istiyor.

Gerekçe olarak Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bu yönde talebi olduğu gösteriliyor.

Ancak koronavirüs nedeniyle ara verilen ligler ağustos başında bitecek.

Takımlar dinlenmeden, hazırlık kampı yapmadan nasıl maçlara çıkacaklar? Bu konuda federasyonla görüşme yapılacak.

Yabancı oyuncu sayısı da tartışılan bir başka konuydu toplantıda. 14 yerine 12 yabancı oyuncu görüşü öne çıktı.

Kulüpler Birliği düşüncelerini federasyona daha detaylı bir dosya ile sunacak.



Önümüzdeki günlerde ilginç gelişmeler yaşayacağımız çok açık.