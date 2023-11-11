Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik 'The Orchestra of The Age of Enlightenment' ayakta alkışlandı

        'The Orchestra of The Age of Enlightenment' ayakta alkışlandı

        Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, dünyaca ünlü orkestraları ağırlamaya devam ediyor. Dün akşamın konuğu ise İngiltere'nin en sevilen ve çığır açıcı topluluklarından 'The Orchestra of The Age of Enlightenment' oldu. The Orchestra of the Age of Enlightment, 'Senfoninin Babası' olarak bilinen bilinen Franz Joseph Haydn'ın eserlerini seslendirdiği konserde ayakta alkışlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 14:09 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayakta alkışlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CSO Ada Ankara Uluslararası Orkestralar serisi kapsamında, 9 Kasım Perşembe akşamı Ankara’da ilk kez İngiltere’nin en sevilen ve çığır açıcı topluluklarından ‘The Orchestra of The Age of Enlightenment’ı ağırladı. Şimdiye dek Sir Simon Rattle, Ivan Fischer ve Vladimir Jurowski gibi büyük şeflerle sahne alan ‘The Orchestra of The Age of Enlightenment’, Matthew Truscott yönetiminde CSO Ada Ankara’da unutulmaz bir konser verdi.

        Müzik tarihinde 'Senfoninin Babası' olarak bilinen Franz Joseph Haydn’ın son dönem senfonilerinin seslendirildiği konserin sürprizi ise Haydn’ın yazdığı ilk senfoni ile son senfoninin aynı gecede seslendirilmesi oldu. Haydn’ın senfonik evreninden ustalığının en parlak ışıltılarıyla dolu dört özel eser ‘The Orchestra of The Age of Enlightenment’ın yorumuyla CSO Ada Ankara’da yankılandı.

        Uluslararası Orkestralar Serisi 22 Kasım’da Franz Liszt Chamber Orchestra ile devam ediyor

        CSO ADA Ankara Uluslararası Orkestralar Serisi’ne bir sonraki etkinlikte; bu sene 60. kuruluş yılını kutlayan Avrupa’nın önde gelen oda orkestralarından Franz Liszt Chamber Orchestra konuk olacak. 22 Kasım Çarşamba günü Ana Salon’da gerçekleşecek konserde, Franz Liszt Chamber Orchestra; dünyaca ünlü viyolonselci István Várdai ile Macar, İtalyan ve Alman bestecilerin eserlerini yorumlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #The Orchestra of The Age of Enlightenment
        #CSO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        Galericiye silahlı saldırı!
        Galericiye silahlı saldırı!
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        İsrail mülteci kampları ve hastaneleri hedef aldı
        İsrail mülteci kampları ve hastaneleri hedef aldı
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro