Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mame Thiam, son haftalardaki golcü kimliğini sürdürdü.

Sezon başından beri genelde forvetin sol kanadında sahne alan Senegalli futbolcu, mücadelenin 20. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti. Ligde uzun süre golle tanışamayan ve ilk gollerini 16. haftada eski takımı Kasımpaşa'ya karşı kaydeden Thiam, MKE Ankaragücü'nün ardından Hes Kablo Kayserispor'a karşı da gol buldu.

Thiam, bu sezon ligde 4. golünü atmayı başardı. Senegalli oyuncu, 85. dakikada yerini Kemal Ademi'ye bıraktı.

SAMATTA BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mbwana Samatta, Hes Kablo Kayserispor karşısında gol atmayı başardı.

Fatih Karagümrük maçında 2 gol kaydeden ve daha sonra gol yollarında suskun kalan Samatta, mücadelenin 52. dakikasında takımının 2. golünü kaydetti.

Ligde 2 maç önce MKE Ankaragücü ağlarını da sarsan Samatta, bir maç aranın ardından yine fileleri havalandırdı.

Tanzanyalı golcü, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Samatta, 79. dakikada yerini Papiss Cisse'ye bıraktı.