AA

THK'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı internet sitelerinde yer alan haberlerde isimleri dahi bulunmayan kişilerin ağzından THK'ye karşı iftira boyutunda asılsız ithamlarda bulunulduğu kaydedildi.

Söz konusu haberlerde, uçak pilotlarının işten atıldığının belirtildiği ifade edilen açıklamada, "Herhangi bir faaliyet yahut alınmış bir ihale kapsamında görevli olmayan ve yıllık maliyetleri yaklaşık 11 milyon lira olan pilotların görevlerine devam etmesi gerektiği de ancak bu zihniyetle savunulabilecek bir tezdir. Kayyum heyeti göreve başladığında yaklaşık rakamlarla 1,5 milyar lira kredi ve 200 milyon lira vergi-SGK borcu olan kurumda ziyan edilecek tek kuruşa dahi tahammül kalmadığını açıklamaya lüzum yoktur. Kayyum Heyeti israf düzeninin sebep olduğu sıkıntıları gidermek üzere görevlendirilmiştir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ayrıca 'İktidar THK'nin mülklerine çökmek istiyor' ve 'kayyum yönetimi 350'si muhalif olan şube binalarının giderlerini ödemiyor' şeklinde mesnetten yoksun ve suç teşkil eden ithamlarla, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından atanan kayyum heyetinin zan altında bırakılmak istenildiği bildirildi.

Kayyum heyetince uzun uğraşlar neticesinde yapılandırılan yaklaşık 1,5 milyar lira kurum kredi borçlarının yapılandırılma sürecinde, gayrimenkullere ilişkin sulh hukuk mahkemesinin izni alınarak gerçekleştirilen tasarrufların, "mülklere çökmek" olarak tarif edilerek kamuoyu algısı oluşturmanın hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu asılsız ve tahrik edici, kişilik haklarını zedeleyici paylaşım, yorumlar kurumun ve mahkemece atanan tarafsız, bağımsız kayyum heyetinin itibarını yıpratmaya yöneliktir. Herhangi bir delil, belge ya da tespite dayanmayan soyut, gerçek dışı paylaşım ve yorumlarda güdülen amaç, kamu yararına çalışan THK'nin ismini zikrederek kamuoyunu gerçeğe aykırı şekilde yanıltmak, THK'nin gelişmesine katkıda bulunan kişilerin çalışmalarını toplum gözünde küçük düşürmek ve kamuoyundan teveccüh görerek yardım sağlayan kurumun destek kanallarını zayıflatarak kurumu düze çıkartmak için gösterilen fedakar çabaları akamete uğratmaktır. "