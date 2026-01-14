Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Eksik oyuncularımızın katılmasıyla daha iyi olacağız - Futbol Haberleri

        Thomas Reis: Eksik oyuncularımızın katılmasıyla daha iyi olacağız

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Ziraat Türkiye Kupası B Gurubu ikinci haftasında Aliağa FK'yı 6-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 15:43 Güncelleme: 14.01.2026 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Eksiklerimizin katılmasıyla daha iyi olacağız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası B Gurubu ikinci hafta maçında Samsunspor deplasmanda Aliağa FK'yı 6-2 yenerek 2’de 2 yaptı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis güzel bir karşılaşma oynadıklarını dile getirdi.

        Reis, “Çok mutluyuz, önemli bir galibiyet aldık. Sonuç olarak 3 kulvarda mücadele ediyoruz, bugün de iyi bir performans gösterdik. İyi bir oyun gösterdik. Rakibimiz 10 kişi kaldı, kırmızının ardından ise gösterdiğimiz performans sonrası üzgünüz, çabuk gol yedik. Yediğimiz golden sonra reaksiyon gösterdik. 6-2’lik galibiyet güzel ama defansta daha iyi olmalıyız” dedi.

        REKLAM

        "SAKAT OYUNCULARIMIZIN DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ"

        Yoğun bir fikstür geçirdiklerini belirten Thomas Reis, “Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Maç maç gidiyoruz. Bazen istemediğimiz performansı gösterdiğimizde eksik oyuncularımız oldu. Çok maç oldu, çok sakat vardı. Bugün de çok eksiğimiz vardı. Hangi kulvarda oynarsak oynayalım farklı tecrübe elde etmek istiyoruz. Birçok karşılaşma oynamak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Özellikle şubat ayında 7 karşılaşma oynayacağız. Sakat oyuncularımızın da dönmesini bekliyoruz. Eksik oyuncularımızın katılmasıyla daha iyi olacağız. Kupada öncellikli hedefimiz çeyrek final ardından Konferans Ligi’nde Play-Off’u geçmek” yorumunu yaptı.

        POLAT ÇETİN: ERKEN GOL VE KIRMIZI KART DENGEYİ BOZDU

        Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin erken gelen goller ve kırmızı kartla oyun dengelerinin bozulduğunu dile getirdi. Çetin, “Niyetimiz dengeli bir oyun oynamaktı. Yediğimiz erken gol ve gördüğümüz kırmızı kart sahadaki dengeleri değiştirdi. Samsunspor bizden iki üst ligde yer alan bir takım. Avrupa’da da yaptıkları belli. Biz halkımıza, taraftarımıza keyifli bir maç izlettirmek istedik. Daha iddialı maçlar da oynayacağız. Bizim derdimiz lig ve bu lig maçına en iyi şekilde hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursada dere yatağında bir kişi ölü bulundu

        Bursanın Yıldırım ilçesinde bir kişi, dere yatağında ölü bulundu.Selimzade Mahallesinden geçen Gökdere Deresi yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.İtfaiye merdiveniyle dere yatağına giren ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen erkek cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tesla araçlarda abonelik dönemi