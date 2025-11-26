Thomas Reis: Maça çok iyi hazırlandık

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, yarın İzlanda ekibi Breidablik'e konuk olacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Reis, maçın oynanacağı Lougardalsvöllur Stadı'nda İzlandalı oyuncu Logi Tomasson ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

"MAÇA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

İzlanda Ligi'ni çok fazla takip etmediğini dile getiren Reis, "Ligle alakalı bir yorum yapmak zor. Ama rakibimizin liglerinin son 3 haftasında teknik direktör konusunda bir değişikliği olmuş. Belki rakibimiz bize karşı baskı hissetmeden oynamaya çalışacak. Bizde baskı hissetmeyeceğiz. Çünkü şimdiye kadar çok iyi performans gösterdik ve ligdeki pozisyonumuzda çok iyi bir durumdayız. Belki bu oynadığımız 3 karşılaşma sonunda bu pozisyonda olacağımızı kimse beklemiyordu. Bu karşılaşma ile alakalı Logi Tomasson'un verdiği bazı tavsiyeleri de değerlendirdik. Bu karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Çok iyi bir mantalite göstermek istiyoruz. Her zaman karşılaşmalarda gösterdiğimiz o mantaliteyi göstermeye devam edersek yarın puanlar almak ve galip gelmek için çok iyi fırsatımız olacaktır." ifadesini kullandı.

Konferans Ligi'nde lider olmalarının üzerlerinde baskı yapmadığını vurgulayan Reis, "Üzerimizde pozitif bir baskı var. Tabii bu karşılaşmayı kazanırsak grup aşamasında çok iyi bir pozisyonda olacağımızın da farkındayız. Tabii doğal olarak her maçın da kendisine has bir baskısı olabiliyor ama burada önemli olan o baskının üstesinden nasıl geldiğinizdir. Sonuç olarak her karşılaşmaya 11-11 başlıyorsunuz ve skor 0-0 başlıyor. Ve yarın da aynı şekilde olacaktır. Ve iyi bir sonuç almak için de 90 dakikamız var. 90 dakika boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Olumlu sonuçlar alınmaya başlandığında doğal olarak özellikle Türkiye'de beklentilerin çok yükseldiğini vurgulayan Reis, "Ama bu da güzel bir şey açıkçası. Bu bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. Biz de bu oynadığımız karşılaşmalarda keyif almaya çalışıyoruz. Yarın da Breidablik karşılaşmasından iyi sonuç olmaya çalışacağız.Umarım yarın maçtan sonra gülen taraf oluruz." ifadelerini kullandı.