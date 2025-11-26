Habertürk
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Thomas Reis: Maça çok iyi hazırlandık - Futbol Haberleri

        Thomas Reis: Maça çok iyi hazırlandık

        UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olacak Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Maça çok iyi hazırlandık" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 23:14 Güncelleme: 26.11.2025 - 23:14
        "Maça çok iyi hazırlandık"
        Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, yarın İzlanda ekibi Breidablik'e konuk olacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

        Reis, maçın oynanacağı Lougardalsvöllur Stadı'nda İzlandalı oyuncu Logi Tomasson ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

        "MAÇA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

        İzlanda Ligi'ni çok fazla takip etmediğini dile getiren Reis, "Ligle alakalı bir yorum yapmak zor. Ama rakibimizin liglerinin son 3 haftasında teknik direktör konusunda bir değişikliği olmuş. Belki rakibimiz bize karşı baskı hissetmeden oynamaya çalışacak. Bizde baskı hissetmeyeceğiz. Çünkü şimdiye kadar çok iyi performans gösterdik ve ligdeki pozisyonumuzda çok iyi bir durumdayız. Belki bu oynadığımız 3 karşılaşma sonunda bu pozisyonda olacağımızı kimse beklemiyordu. Bu karşılaşma ile alakalı Logi Tomasson'un verdiği bazı tavsiyeleri de değerlendirdik. Bu karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Çok iyi bir mantalite göstermek istiyoruz. Her zaman karşılaşmalarda gösterdiğimiz o mantaliteyi göstermeye devam edersek yarın puanlar almak ve galip gelmek için çok iyi fırsatımız olacaktır." ifadesini kullandı.

        Konferans Ligi'nde lider olmalarının üzerlerinde baskı yapmadığını vurgulayan Reis, "Üzerimizde pozitif bir baskı var. Tabii bu karşılaşmayı kazanırsak grup aşamasında çok iyi bir pozisyonda olacağımızın da farkındayız. Tabii doğal olarak her maçın da kendisine has bir baskısı olabiliyor ama burada önemli olan o baskının üstesinden nasıl geldiğinizdir. Sonuç olarak her karşılaşmaya 11-11 başlıyorsunuz ve skor 0-0 başlıyor. Ve yarın da aynı şekilde olacaktır. Ve iyi bir sonuç almak için de 90 dakikamız var. 90 dakika boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

        Olumlu sonuçlar alınmaya başlandığında doğal olarak özellikle Türkiye'de beklentilerin çok yükseldiğini vurgulayan Reis, "Ama bu da güzel bir şey açıkçası. Bu bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. Biz de bu oynadığımız karşılaşmalarda keyif almaya çalışıyoruz. Yarın da Breidablik karşılaşmasından iyi sonuç olmaya çalışacağız.Umarım yarın maçtan sonra gülen taraf oluruz." ifadelerini kullandı.

        "OYNAYACAĞIMIZ HER KARŞILAŞMA BİZE AYRI BİR TECRÜBE KAZANDIRACAK"

        Breidablik takımının da maçtan keyif alacağını vurgulayan Reis, şöyle devam etti:

        "İklim şartları olsun, saha şartları olsun burası biraz daha farklı bir ülke. Ama ben bunlar hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum açıkçası. Evet, hava şartları Türkiye'ye oranla biraz farklı. Biraz soğuk geçebiliyor. Belki takım halinde çok fazla koşmamız gerekecektir. Biz Samsunsporuz, bunu da unutmadan oynamak istiyoruz. Oynadığımız her karşılaşmadan zevk almaya çalışıyoruz. Totalde grup aşamasında oynamamız gereken 6 karşılaşma var. Her maçta da çok iyi bir performans göstermek istiyoruz. Tabii oynayacağımız her karşılaşmanın da bize ayrı bir tecrübe kazandıracağının da farkındayız. Sonuç olarak farklı oyun stillerine sahip takımlara karşı farklı ülkelerden takımlara karşı oynamak güzel hissettiriyor. Biz bu tecrübeyi en iyi şekilde almaya çalışıyoruz. Yarınki karşılaşma elbette ki zor geçecektir. Belki Türkiye'deki bazı insanlarımız İzlanda ekibi olduğu için kolay bir rakip gibi görebilirler ama Hamrun karşısında da çok iyi bir oyuncu grubuna karşı oynadığımızı da gördük. Sahada aynı oyun şekliyle karşılaşabiliriz. Güçlü oyunculara sahip bir takıma karşı oynayacağız. Eğer performansımızın sadece ve sadece yüzde 80'ini bile göstersek çok ciddi problemler yaşayabiliriz."

        TOMASSON: HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNADIK

        Tecrübeli defans oyuncusu Tomasson ise Samsunspor'un şimdiye kadar inanılmaz bir performans gösterdiğini belirterek, "Konferans Ligi'nde şimdiye kadar oynadığımız 3 karşılaşmayı hiç gol yemeden tamamladık. Çok güzlü performans gösterdik. Takım halinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, her maçı kazanmak için oynadık. Bu da bizi güçlü kılan etkenlerden biriydi. Ben de böyle bir başarının parçası olduğum için çok mutluyum. Tekrar İzlanda'da olmak bana özel hissettiriyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Elbette güçlü bir takıma karşı oynayacağız ve bize karşı savaşacaklardır. Zaten rakibimizi yakından tanıyorum. Takım olarak çok iyi performans göstermek ve bu karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz." dedi.

