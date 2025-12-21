Thomas Reis: Takım halinde zor bir süreçten geçiyoruz

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, 2-0 mağlup oldukları Göztepe maçının ardından zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Bugünkü karşılaşmanın ilk 20 dakikası iyi defans yaptıklarını aktaran Reis, "Göztepe'nin oynama stilini biliyorduk. Uzun top oynayıp ikinci topu kazanmaya çalışan rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk ve buna göre de hazırlıklarımızı yapmıştık. Birinci gole baktığımızda aslında rakibimizin girmiş olduğu net bir pozisyon değildi. Bizim rakibimize yaratmış olduğumuz bir gol şansıydı ve rakibimiz de bunu değerlendirdi. Yapmış olduğumuz bireysel hata sebebiyle o pozisyonda topu uzaklaştırmak için aslında 3 defa fırsatımız vardı. Ne yazık ki bunu yapamadığımız için de rakibimiz bunu golle değerlendirdi." diye konuştu.

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

İkinci golü de oyuncularının yanlış pozisyon almaları sebebiyle kalelerinde gördüklerini söyleyen Reis, şöyle devam etti:

"Takım halinde zor bir süreçten geçiyoruz ama şunu da unutmamak lazım ki son 3-4 haftada oynamış olduğumuz 8-9 karşılaşma var. Bu da açıkçası kolay değil. Her zaman aynı performansı göstermek kolay değil. Çünkü dar bir kadromuz var ve çok fazla seyahat ediyoruz. Bu söylediklerimi son haftalarda defalarca tekrar ettim. Belki biraz da sıkıcı olabilir ama gerçekte bu şekilde biraz yorgunluk var takımın üzerinde. Hatta yemiş olduğumuz birinci golde de ben biraz yorgunluk sebebiyle o golü yediğimizi düşünüyorum. Çarşamba günü oynamamız gereken bir kupa karşılaşması var. Tabii sakat oyuncularımız da var. Umarım sakat oyuncularımız da en kısa sürede iyileşirler ve takıma tekrardan katkı sağlamaya başlarlar. Ligin ikinci yarısında da çok daha iyi bir performans gösterir ve eski oyunumuza döneriz diye ümit ediyorum. Şu an tabii oynamış olduğumuz karşılaşmalardan almış olduğumuz ligde 25 puan var. Bence kötü değil. Aynı zamanda Avrupa'da play-off'u garantilemiş bir takımdan bahsediyoruz."

Reis, takım halinde ligin ikinci yarısında çok daha iyi olacaklarını düşündüklerini bildirdi.

Dar kadroyla çok fazla maça çıktıkları için başarısız sonuçların geldiğini belirten Reis, futbolda bu tür dönemlerin olduğunu, aradan sonra çok daha güçlü bir şekilde takım halinde dönmek istediklerini kaydetti.