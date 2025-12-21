Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Takım halinde zor bir süreçten geçiyoruz - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Takım halinde zor bir süreçten geçiyoruz

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, takım halinde zor bir süreçten geçtiklerini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 23:33 Güncelleme: 21.12.2025 - 23:33
        "Takım halinde zor bir süreçten geçiyoruz"
        Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, 2-0 mağlup oldukları Göztepe maçının ardından zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

        Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

        "GÖZTEPE'NİN SİSTEMİNİ BİLİYORDUK"

        Bugünkü karşılaşmanın ilk 20 dakikası iyi defans yaptıklarını aktaran Reis, "Göztepe'nin oynama stilini biliyorduk. Uzun top oynayıp ikinci topu kazanmaya çalışan rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk ve buna göre de hazırlıklarımızı yapmıştık. Birinci gole baktığımızda aslında rakibimizin girmiş olduğu net bir pozisyon değildi. Bizim rakibimize yaratmış olduğumuz bir gol şansıydı ve rakibimiz de bunu değerlendirdi. Yapmış olduğumuz bireysel hata sebebiyle o pozisyonda topu uzaklaştırmak için aslında 3 defa fırsatımız vardı. Ne yazık ki bunu yapamadığımız için de rakibimiz bunu golle değerlendirdi." diye konuştu.

        "ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

        İkinci golü de oyuncularının yanlış pozisyon almaları sebebiyle kalelerinde gördüklerini söyleyen Reis, şöyle devam etti:

        "Takım halinde zor bir süreçten geçiyoruz ama şunu da unutmamak lazım ki son 3-4 haftada oynamış olduğumuz 8-9 karşılaşma var. Bu da açıkçası kolay değil. Her zaman aynı performansı göstermek kolay değil. Çünkü dar bir kadromuz var ve çok fazla seyahat ediyoruz. Bu söylediklerimi son haftalarda defalarca tekrar ettim. Belki biraz da sıkıcı olabilir ama gerçekte bu şekilde biraz yorgunluk var takımın üzerinde. Hatta yemiş olduğumuz birinci golde de ben biraz yorgunluk sebebiyle o golü yediğimizi düşünüyorum. Çarşamba günü oynamamız gereken bir kupa karşılaşması var. Tabii sakat oyuncularımız da var. Umarım sakat oyuncularımız da en kısa sürede iyileşirler ve takıma tekrardan katkı sağlamaya başlarlar. Ligin ikinci yarısında da çok daha iyi bir performans gösterir ve eski oyunumuza döneriz diye ümit ediyorum. Şu an tabii oynamış olduğumuz karşılaşmalardan almış olduğumuz ligde 25 puan var. Bence kötü değil. Aynı zamanda Avrupa'da play-off'u garantilemiş bir takımdan bahsediyoruz."

        Reis, takım halinde ligin ikinci yarısında çok daha iyi olacaklarını düşündüklerini bildirdi.

        Dar kadroyla çok fazla maça çıktıkları için başarısız sonuçların geldiğini belirten Reis, futbolda bu tür dönemlerin olduğunu, aradan sonra çok daha güçlü bir şekilde takım halinde dönmek istediklerini kaydetti.

        TÜRKİYE KUPASI

        Türkiye Kupası maçlarına ilişkin soruya da Reis, sistemini çok fazla benimsemediğini belirterek, "Almanya'da biraz farklı bir sistem var. Türkiye'de farklı bir sistem var. Grup aşamasında oynamanız gereken 4 karşılaşma var. Yani normal şartlarda zaten 3. ligden, 4. ligden ya da 2. ligden gelen takımların zaten kupa kazanma şansları çok olağan dışı. Bu sebepten dolayı da hatta bazı takımlarda 19 yaş altı takımlarını oynatmaya çalışıyorlar kupa karşılaşmalarında. Ben bunu ne yazık ki saçma buluyorum bu sistemi. 4 maç oynama sistemini biraz saçma buluyorum. Eleme usulü olmuş olsaydı bence çok daha doğru olurdu. Kazanırsanız devam edersiniz, kaybederseniz elenmiş olursunuz. Tabi bu benim şahsi düşüncem." ifadelerini kullandı.

        Reis, Almanya'da bir kulübün kendisiyle ilgilenip ilgilenmediğini dair soruya da sözleşmesinin sezon sonu bittiğini, diğer ülkelerdeki takımlarda anılmasının da Samsunspor'da yaptığı işlerin görülmesi açısından kendisini mutlu ettiğini ancak herhangi bir Alman takımına ilgisi olmadığını sözlerine ekledi.

