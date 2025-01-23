Thomas Reis'ten Gaziantep FK sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Samsunspor’da Teknik Direktör Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. 10 kişiyle 1 puan aldıkları Beşiktaş maçının geride kaldığını hatırlatan Alman teknik adam, Gaziantep FK müsabakasına ise mutlak 3 puan parolası ile çıkacaklarını ifade etti.

“Beşiktaş maçındaki mücadelemiz ile birçok rakibe mesaj verdik”

“Ülke olarak bu hafta içerisinde çok zor 2 günü yad ettik. Otel yangınında hayatını kaybeden insanlarla alakalı olarak çok üzgünüm. Tüm ailelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 20 Ocak kazasında camiamızın kaybettiği insanları üzüntüyle yad ediyorum” diyerek sözlerine başlayan Thomas Reis, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

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“Beşiktaş karşılaşması geride kaldı. Bizler de insanız ve hata yapabiliyoruz. Hakemin verdiği bazı kararlar hakkında hemfikir olmadığımı belirtmiştim. Mücadelemiz çok önemliydi. Uzun süre boyunca 10 kişiyle takım olarak birbirimiz için çok iyi savaştık. Bu zaten bizim olmak istediğimiz seviye. Bu şekilde devam edersek birçok maç için rakiplerimize mesaj da vermiş oluruz. Gaziantep FK son 4 maçtan 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Zorlu bir rakiple karşılaşacağız. Kendi evimizde oynayacağız ve güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. 1 oyuncumuz kart cezası dolayısıyla bizle olamayacak. Bugünkü son antrenmanla birlikte Gaziantep FK maçının ilk 11’ini şekillendireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep FK maçından kesinlikle galibiyetle ayrılmak istiyoruz”

Ligin formda ekiplerinden Gaziantep FK'ya karşı kazanmak için mücadele edeceklerini dile getiren Thomas Reis, “Burada en önemli konu başarılı sonuç almak. Bazen topa sahip olduğumuz karşılaşmalar oluyor. Bazen de topu rakibe bıraktığımız maçlar oluyor. Bu da rakip ve maçtan maça değişiyor. En önemli konu istediğimiz sonucu almak. Rakipler de bizi analiz ediyor. Aldıkları tedbirler dolayısıyla bizim bazen sorun yaşamamıza neden olabiliyorlar. Biz bunu son maçlarda orta sahada topa sahip olmakla alakalı sıkıntılar yaşadığımızda gördük. Ancak sonuçlara bakacak olursak topa sahip olalım ya da olmayalım başarılı sonuçlar aldık diyebilirim. Tüm maçlarda baskılı bir şekilde oynamak istiyoruz. Kayserispor maçında da istemediğimiz bir performans göstermemize rağmen o maçı kazanmayı bildik. Bu tip maçlarda top sizde değilse bile kötü performans gösteriyorsanız dahi kazanmanız çok önemli ki bunu başardık. Gaziantep FK maçından ise kesinlikle galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Maçın seyrine göre oyunumuzu şekillendireceğiz ve istediğimiz sonucu almaya çalışacağız” cümlelerine yer verdi.