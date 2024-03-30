Thomas Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Borussia Dortmund maçı öncesi Sacha Boey ile ilgili açıklamalar yaptı
Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Sacha Boey'in son durumuna ilişkin konuştu.
Sakatlığı bulunan isimlerin maçta forma giyemeyeceğini açıklayan Tuchel, "Neuer, Pavlovic, Raphael Guerreiro ve Sacha Boey yarın oynayacağımız Dortmund maçında forma giyemeyecek." ifadelerini kullandı.
2 MAÇA ÇIKABİLDİ
Devre arasında 30 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Alman ekibiyle sadece 2 maça çıkabildi.