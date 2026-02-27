Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thorsten Fink: Galibiyetten dolayı mutluyuz, kurayı dört gözle bekliyoruz - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thorsten Fink: Galibiyetten dolayı mutluyuz, kurayı dört gözle bekliyoruz

        Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Shkendija'yı eledikleri için mutlu olduklarını, son 16 turundaki rakiplerini ise dört gözle beklediklerini söyledi.

        "Galibiyetten dolayı mutluyuz, kurayı bekliyoruz!"

        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Samsunspor, sahasında Kuzey Makedonya ekibi KF Shkendija'yı 4-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, karşılaşmayı değerlendirdi.

        Galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Fink, "3 puan almak önemliydi. Ülke puanına katkı anlamında da mutluyuz. Bunu başardığımız için mutluyuz. Hoca olarak ben de bu galibiyetten dolayı mutluyum. İlk yarı performansımızı gösteremedik. İlk yarıda biraz gergindik. Bu sebepten dolayı performansımızı gösteremedik. İlk golden sonra oyunun kilidini açtık. Rakibimize herhangi bir fırsat vermedik. Küçük de olsa fırsat vermedik. Şuanda kurayı dört gözle beklediğimizi söyleyebilirim. İki forvetle oynamak riskliydi. Kendi evimizde ve taraftarımızın önünde kazanmak istemiştik. 4-0 kazanmak da 1-0’a oranla iyiydi. Totalde 5 gol atmış olduk" dedi.

        "TÜRKİYE'DE BEKLENTİLERİN ÇOK YÜKSEK OLDUĞUNU BİLİYORUM"

        Avrupa’da çeyrek finale yükselmek için mücadele edeceklerini dile getiren Fink, "İyi bir yıl geçirmiş bir takıma gelmek kolay değil. Takımda Avrupa’da oynamamış oyuncular var, ritmi farklı oyuncular var. Kulüp geçmişte çok doğru işler yaptı. Belki şampiyon olmadı ama sonuç olarak 7. sıradayız. Türkiye’de beklentilerin çok yüksek olduğunu biliyorum. Kulüp çok doğru ve iyi işler yapıyor. Bazı sakatlarımız da var. Beklentimiz şimdi gidebildiğimiz kadar Konferans Ligi'nde gitmek istiyoruz. Ben tecrübeli bir hocayım ve bu durumlarla nasıl başa çıkılması gerektiğini biliyorum. Pazar günü oynayacağımız lig maçında 1 veya 2 genç oyuncumuza şans vermeyi düşünüyorum. Sadece kendim için değil, takım ve kulüp için de mutluyum. Ben şu anda sahanın kenarındayım. Kurayı bekleyeceğiz. Rayo Vallecano veya Shakhtar Donetsk’ten biri olacak. İki rakip de güçlü. Belki favori olmayacağız ama sürprizi gerçekleştirebiliriz. Biz sadece karşılaşmaları oynamak için oynamayacağız. Çeyrek finale kalmak için oynayacağız. Shakhtar’ın güzel oyuncuları var. Rayo Vallecano topa sahip olmada çok iyi bir takım. Onlara karşı dostluk maçında oynamıştım. Hedefimiz önümüzdeki turu da geçmek" diye konuştu.

